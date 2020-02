Závod juniorek na MS vyhrála Van Anrooijová, Kopecký měl k medaili daleko

Historicky první závod juniorek na mistrovství světa v cyklokrosu vyhrála ve švýcarském Dübendorfu Shirin van Anrooijová z Nizozemska. Nejlepší z tria českých reprezentantek byla na třiadvacátém místě Aneta Novotná. Mistrem světa mezi cyklokrosaři do 23 let se stal Nizozemec Ryan Kamp. Nikdo z pětice českých závodníků do bojů o medaile v Dübendorfu nezasáhl. Obhájce čtvrtého místa Tomáš Kopecký byl i kvůli problémům se zády až čtyřiatřicátý.

Van Anrooijová si na trati postavené na ploše vojenského letiště nadělila nejlepší možný dárek ke středečním osmnáctinám. Zvítězila s takřka minutovým náskokem před krajankou Puck Pieterseovou, pro bronz si dojela Američanka Madigan Munroová.

Novotná nabrala během čtyř okruhů manko pět a půl minuty. Do třicítky se vešla ještě Karolína Bedrníková. Více než sedmiminutovou ztrátu na vítězku měla třiatřicátá Kristýna Zemanová.

"Nejsem moc spokojená, protože mi nohy skoro vůbec nejely. Jen někdy se mi to rozjelo, nakonec jsem ráda, že to mám za sebou a že jsem takhle skončila. Nejtěžší byl asi povrch, hodně sil mě stály schody a rampy," uvedla Novotná.

Zklamaná byla i Bedrníková. "Povedl se mi start a snažila jsem se co nejlépe držet svoji pozici. Snažila jsem se jet takticky a vyvarovat se chyb. Přesto jsem se nemohla vůbec dostat do tempa, nohy mi vůbec nejely do tahu. Bylo to doslova utrpení. Je to trochu zklamání, ale nedá se nic dělat. Příští rok to snad bude lepší, dnes to byly cenné zkušenosti."

Kopeckého limitovala bolavá záda

Devatenáctiletý Kamp si do poloviny závodu kontroloval dění ve vedoucí skupince, poté dokázal zvýšit tempo a na náročné trati se začal soupeřům vzdalovat. Nakonec si dojel pro zlato s náskokem 36 sekund před domácím Kevinem Kuhnem. Třetí skončil další Nizozemec Mees Hendrikx.

Nejlepším z Čechů byl devětadvacátý Josef Jelínek. "Těsně přede mnou dva závodníci lehli a já neměl kam uhnout. Padnul jsem na ně. Naskočil jsem rychle na kolo, ale měl jsem prázdný předek. Pro mě to byl tragický začátek. Odjížděl jsem jako předposlední. Pak jsem se snažil dojet ztrátu, ale dělal jsem chyby. Nohy jsem měl dobré, zbytečně jsem ale zmatkoval. Měl jsem na víc," mrzelo Jelínka, který jel v této kategorii naposledy.

Ještě před Kopeckým dojel do cíle Jakub Říman. "Jen jsem hned za Pepou a po startu jsme se tam nedostali, protože tam upadl Holanďan. Naštěstí jsem ho objel, ale ztratil jsem dost pozic. A pak mě potkal další pád. Bylo to strašně těžké. I když jsem tam nechal všechno, nebyl to zrovna optimální výkon, neměl jsem svůj den," přiznal Říman.

Druhý muž pořadí nedávného mistrovství republiky v Jičíně Kopecký věřil, že pokud ho nebudou omezovat záda, může pomýšlet vysoko. Opak byl ale pravdou. "Začátek jsem měl dobrý. Jenže ještě v prvním kole se mi zase ozvala bolavá záda a bylo po nadějích. Cítil jsem, jak mi bolest přechází do nohou a postupně jsem couval. Párkrát jsem to ještě zkusil, ale šel jsem přes velkou bolest. Mentálně jsem se složil, to byl definitivní konec," řekl Kopecký.