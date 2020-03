Individuální trénink snad nezakážou, doufá v Andoře český cyklista, který se měl chystat na Tour

Můžete přiblížit, jaká je aktuální situace v Andoře?

Ještě v pondělí bylo jen pět nakažených. Do neděle jsem trénoval denně. Ale momentálně je stav hodně nejasný. Řeší se, zda vůbec budeme mít povoleno na kole jezdit. Přijde mi to hodně absurdní. V Itálii, která je nejvíce postižená, profesionál na kolo může. A v Andoře možná budeme jezdit v obýváku na trenažérech.

S týmem CCC jste byl na závodech v Emirátech, které byly kvůli pozitivním testům na koronavirus mezi členy doprovodu jednoho z týmů zastaveny. Policie v Abú Zabí dokonce uzavřela hotel a nikdo jej nesměl opustit, dokud se nepodrobil prohlídce. Šlo o hodně stresující situaci?

My jsme ani pořádně nevěděli, co se děje. Situace byla trošku zmatená. Nemůžu říct, že bychom se báli. Spíše jsme byli vyplašení, protože jsme neměli žádné informace, nikdo pořádně nevěděl, co je za problém. Bylo to hodně zvláštní, nepřehledné.

Následně jste se přesunul do Andorry, kde máte byt a tréninkové zázemí. Naplánoval jste si přípravu v Pyrenejích záměrně?

Chtěl jsem trénovat ve výšce. Udělal jsem si soukromý vysokohorský kemp, protože před sezonou jsem třeba ve srovnání s loňskem nikde na podobném soustředění nebyl. Vlastně jsem ani nebyl u sebe v bytě, ale v hotelu, abych se pohyboval v maximálních metrech nad mořem. Od víkendu jsou nicméně všechny hotely zavřené.

Jan Hirt na trati královské etapy Czech cycling tour.

Jan Brychta

Andorra je útočištěm mnoha cyklistů. Bylo vůbec možné vyrazit do terénu aniž byste měl v zádech některého z kolegů?

Já jsem jezdil zásadně sám, občas jsme jeli ve dvou. Měli jsme od týmových lékařů doporučení vyhýbat se skupinám a absolvovat tréninky individuálně. Choval jsem se zodpovědně a pochopitelně se těmito radami řídil. Ale je fakt, že jsem potkával i větší party. Místním lidem se to asi nelíbilo, a proto se začal řešit úplný zákaz ježdění venku.

Máte šanci situaci nějak ovlivnit? Nebo jste smířený s hodinami v sedle v domácím prostředí?

Věřím, že dosáhneme možnosti trénovat na čerstvém vzduchu. Máme na whatsappu skupinu všech profesionálů, kteří žijí v Andoře. Jeden z kluků pak vše řeší s místním ministrem, pod něhož spadají sportovní otázky.

V jakém módu vlastně probíhá aktuální příprava, když absolutně netušíte termín, k němuž je třeba výkonnost ladit?

Je pochopitelně nepříjemné, když ani nevím, na co se připravuji. Nikdo netuší, jestli se sezona rozjede za měsíc, za dva nebo ještě později. Celý vysokohorský kemp přišel vniveč. Ale stejnou situaci zažívají sportovci i v jiných odvětvích. Jde o absolutně neznámou situaci. Jak jsem komunikoval s ostatními kluky, bereme naše tréninkové trable s rezervou. Prioritou je zdraví všech lidí.

Česko vyhlásilo stav nouze. Jaká opatření panují v Andoře?

Mám v Česku rodinu, jsme v kontaktu a vše pochopitelně sleduji. Situace není dobrá. Z mého pohledu to v Andoře není tak špatné. Přišlo rozhodnutí o zavření hranic. Turisté museli opustit zemi. Doufám, že se situace nebude zhoršovat.

Je pro vás aktuální stav o to nepříjemnější, že jste po dvou letech opustil Astanu, byť je novým týmem CCC, v němž jste v minulosti už závodil?

Všechno bylo zatím v pohodě. Tým fungoval, ale nemohu to moc komentovat, když jsme prakticky neabsolvovali žádné závody. Zážitků je zatím hodně málo. V minulosti jsem byl zvyklý jít do začátku sezony v plné formě. Letos jsem vše směřoval do období kolem Tour de France a nijak jsem se nestresoval výsledky. Počítal jsem, že forma půjde nahoru. Nyní je to pochopitelně bezpředmětné.