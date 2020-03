Ředitel týmu Groupama chce sjednotit pravidla tréninku cyklistů

Vzhledem k tomu, že seznam zrušených závodů se táhne až do května a odloženo bylo i Giro d'Italia, zastavila většina týmů činnost. V jednotlivých zemích však v boji s šířením nemoci COVID-19 platí různá nařízení: ve Španělsku a Francii se nesmí trénovat na veřejných komunikacích, stejně tak v Itálii, kde měli cyklisté původně výjimku vzhledem k tomu, že jde o jejich zaměstnání.

Oproti tomu cyklisté v Nizozemsku, Belgii, Británii, USA a jinde stále hltat kilometry na silnici mohou. "Tomu se na našich domácích trenažérech nemůžeme rovnat. Pokud budou moci ostatní stále jezdit venku, budeme mít 'dvourychlostní' Tour de France," obává se Grappe, ředitel týmu Groupama-FDJ, mezi jehož hvězdy patří vrchař Thibault Pinot a spurtér Arnaud Démare.

Řešením by podle něj bylo období bez závodů poté, co se uvolní současná restriktivní nařízení. "Pokud to neuděláme, čeká nás zoufalé divadlo, z kterého nic nebudou mít ani fanoušci. A co teprve fair play? Jediným řešením je mít období bez závodů. Tréninkové dávky se musejí zvyšovat postupně. Dostat se na srovnatelnou úroveň kondice mezi jezdci bude trvat minimálně měsíc," varoval šéf elitního francouzského týmu.

Nejslavnější světový závod Tour de France má letos začít 27. června v Nice.