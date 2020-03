Cyklistu při tréninku během karantény zkopal a zmlátil vzteklý řidič. Znáte ho?

I v Belgii, která v pondělí evidovala 3743 případů nakažených koronavirem a 88 úmrtí v souvislosti s nemocí Covid-19, platí karanténa. Sportovcům nicméně je umožněno venku individuálně trénovat.

Pro to však evidentně zatím neznámý řidič dodávky neměl moc pochopení, na což 22letý Vanhoucke během víkendové vyjížďky po okolí vesnice Aalbeke v západních Flandrech šeredně doplatil.

https://www.facebook.com/harm.vanhoucke/posts/2869569956441679

O svém zážitku se podělil na sociálních sítích s fanoušky, které zároveň žádá o pomoc s identifikací útočníka.

„Ten muž agresivně vylezl z auta. Naléhal jsem, ať se nepřibližuje a drží si bezpečnou vzdálenost. Jen co jsem to dořekl, několikrát mě udeřil do obličeje. Pak zmizel. Tohle obzvlášť v čase koronaviru rozhodně není normální. Pokud někdo tuto osobu znáte, dejte mi, prosím, vědět," apeluje mimo jiné na svém facebookovém účtu závodník.

Muž, který řídil černou dodávku, měl mít podle Vanhouckeho popisu silnou postavu a je mu něco mezi 40 a 50 lety. Incident se přihodil v sobotu kolem poledne.