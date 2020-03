Cink: Odložení olympiády jsem už čekal, jen teď nemám kde prodat formu

"Já už jsem to čekal, zprávy z posledních dvou dnů už tomu dost nasvědčovaly. Ještě jsem doufal, že to třeba posunou o měsíc či dva. Ale to by asi nic nevyřešilo a pravděpodobně by se tam ta nemoc přitáhla zpátky," uvedl devětadvacetiletý Cink pro server mtbs.cz.

"Mrzí mě to. Ale nemůžu věšet hlavu, člověk na to nemůže moc myslet. Podstoupil jsem celkem tvrdou přípravu a jsem fakt dobře připravený, těšil jsem se na závody. Teď to ale nemám kde prodat. Holt musím změnit plány a soustředit se na Tokio 2021," konstatoval Cink, který je po příletu z Mallorky v domácí karanténě.

S trenérem Karlem Martinkem řeší, jak dál pojmout trénink. "Nejdřív objezdím Rouvy seriál (virtuálních závodů), který mě vážně baví. Potom uberu na intenzitě, v podstatě začneme jakoby znovu zimní přípravou. Ale nechci z toho úplně vypadnout, nemůžu. Až budeme vědět, kdy se pojedou první závody, tak to zase rozjedeme," ujistil Cink.

Na odklad olympijských her se snažíme dívat pozitivně, říká šéf českých olympioniků Jiří Kejval

Sport.cz, ČOV

V týmu Kross Racing se dohodl spolu s týmovými kolegy na snížení platu. "Na další tři měsíce máme snížené výplaty, ulehčili jsme fabrice Kross. Asi to teď nikdo nebude mít jednoduché. Nejhorší je, že ani nevím, co vlastně bude. Jestli a kdy se bude moc cestovat ven. Trochu se začínám bát, aby nebylo po celé sezoně," zapochyboval Cink, jemuž v pátek skončí karanténa. "Těším se, až se hned v sobotu půjdu provětrat ven."

Čábelická přijala dnešní verdikt s vědomím, že ho nelze nijak ovlivnit. "Nedá se nic dělat, nic s tím neuděláme. Situace se mění z hodiny na hodinu, takže tomu rozumím, sport je na vedlejší koleji. Nicméně pro spoustu z nás to byl vrchol a přípravu jsme podřizovali právě olympiádě," řekla třicetiletá bikerka, která vyhlížela premiéru pod pěti kruhy.

"Nejdřív přišla zpráva o přeložení Světového poháru v Novém Městě na Moravě a za hodinu potom pak i zpráva o olympiádě. Abych pravdu řekla, tak jsem tu zprávu nečekala tak rychle, ještě včera říkali, že budou čtyři týdny řešit, co s tím. A dnes už je olympiáda přesunuta, to bylo rychlé," uvedla Čábelická.

Karanténu tráví v Jizerských horách a jako optimistka se snaží uchovat si nadhled. "Doufám, že v květnu bychom mohli začít závodit, takže asi nějaké velké polevování v tréninku není možné. Samozřejmě, že si trochu oddechnu, ale musím být připravená na to, až se začne závodit. Může to přijít stejně rychle, jak rychle přišel zákaz. Myslím, že i týmy budou chtít, aby se začalo závodit," podotkla Čábelická.