Málem jsem se uvařil, komentuje český reprezentant výstup na Mont Ventoux

Povinná karanténa skončila, a tak mohl český reprezentant na horských kolech konečně vyrazit do terénu. Ještě před vypršením povinného „domácího vězení" v důsledku návratu ze soustředění ve Španělsku v době epidemie koronaviru český reprezentant Jan Škarnitzl z obýváku ovládl pětidílný seriál cyklistických závodů ve virtuálním prostředí Real Spring Classics.

„Bral jsem to jako zpestření. Pro hobby cyklisty může být virtuální trénink fajn. Nebo pro závodníky v zimě mezi jednotlivými přípravnými kempy v teple. Ale závodění bych bral s rezervou," nepropadal jezdec Cyklostar Trek Mercedes Benz týmu přehnané euforii z úspěchu v bitvě vedené prostřednictvím speciální aplikace Rouvy.

„Každý ergometr má určitou procentuální odchylku. Navíc aplikace neumí simulovat jízdu v háku, takže odpadla jakákoliv taktika a jezdilo se od startu do cíle na limitu. Vlastně šlo o pět intenzivních časovek. Jelo se v maximálním tempu, hodně to bolelo," vyprávěl Škarnitzl, jemuž dala nejvíce zabrat etapa na legendární francouzský vrchol Mont Ventoux s dvaadvacet kilometrů dlouhým stoupáním.

„Ten den se zrovna hodně oteplilo. Já si nechal kolo uvnitř bytu, a ještě na západní straně. Málem jsem se uvařil. Bylo to peklo. I s ohledem na profil. Lépe mi seděly etapy s dvěma třemi menšími kopci. Já mám radši houpavé etapy," vysvětloval Škarnitzl.

Jan Škarnitzl.

Michal Červený

Od víkendu může konečně vyrazit v sedle kola ven. Až dosud byl totiž v karanténě po soustředění na Mallorce. „Vzal jsem na přípravný kemp celou rodinu. Když epidemie propukla, dal jsem na doporučení, zamířil domů a čtrnáct dnů jsme nikam nechodili. Jak jsme byli doma celá rodina, den rychle utíkal. Hráli jsme si s dětmi. Hodně mi pomohly právě závody na ergometru, kdy jsem měl každý druhý den daný program," lebedil si Škarnitzl. „Navíc jsem věděl, že sezona hned nezačne. Takže jsem se v prvním týdnu zaměřil na regeneraci a odpočinul si."

V únoru si při pádu během závodu v Řecku pochroumal pravou ruku. Nejprve musel do nemocnice ještě na jihu Evropy, následně podstoupil operaci v Motole, kde mu lékaři zpevnili záprstní kost dlahou a sedmi šrouby. „Už v Řecku mi ruku srovnali. V Motole vše zpevnili, aby se ruka lépe hojila a v budoucnosti mě netrápila. Čtrnáct dnů po operaci už jsem byl schopný trénovat. Jen v důsledku epidemie odpadly všechny kontroly, takže mi šrouby v těle zůstanou možná dlouho," krčil rameny Škarnitzl.

Těšil se, jak z domova v Brandýse nad Labem vyrazí mezi pole a do lesů na čerstvý vzduch. „Ve spoustě zemí cyklisté nesmí ven a jsou odkázáni jen na trenažéry," lebedil si Škarnitzl. „Zaměřím se na základní vytrvalost, abych byl připravený na červenec, pokud se sezona rozběhne. Nemá cenu se někam hnát a jezdit v intenzitě. Bude dostatek času odstranit slabiny," přemítal Škarnitzl.

Účastník dvou olympijských her je pořád ve hře o místenku v Tokiu. Po odložení her o dvanáct měsíců má český tým naději, že vybojuje druhé účastnické místo. „Doufám, že se kvalifikace dokončí v plném rozsahu. Pak bude šance přeskočit Německo a získat dvě pozice na startu," říkal Škarnitzl v naději, že by mohl v ideálním případě přidat další účast v bojích pod pěti kruhy.