Trénuji, užívám si rodinu a nic neplánuji! Štybar o týdnech bez závodů a problémech v podnikání

Za standardní situace byste za sebou měl prohlídku dlážděných úseků Paříž-Roubaix z první světové války a chystal se na nedělní závod. Jaký je vás aktuální program, když jsou všechny soutěžní podniky zrušeny?

Jsme s rodinou v Belgii, kde pořád mohu jezdit venku. Po závodě Paříž-Nice, který jsem absolvoval druhý březnový týden, jsme chtěli jet do Česka. Jenže nebylo jisté, jestli budou klasiky Kolem Flander a Roubaix zrušeny. A současně jsem věděl, že doma budu muset do karantény, protože Francie byla na seznamu rizikových zemí, a nemohl bych trénovat. Tudíž jsem zůstal v Belgii a čekal na vývoj situace. Závody se zrušily, ale trénovat mohu.

Jsou opatření srovnatelná s těmi, která byla zavedena v Česku?

Nejsou tak přísná jako u nás doma. Venku se mohlo sportovat. Nemůžeme třeba za rodiči manželky, ale do přírody můžeme. Jen udržujeme určitý odstup od sousedů. Máme kousek od bytu park, kde si nikdy nehrály děti. A teď jich je všude spousta. Je těžké je od sebe odstrkovat a říkat jim, aby si nehrály společně.

Mezinárodní cyklistická unie až do 1. června všechny závody zrušila. Jak vlastně vypadá aktuálně váš trénink?

Je to hodně zvláštní. Taková obdoba zimy. Pořádně nevíme, kdy začneme závodit. Trénujeme a nevíme na co. Nechci jezdit štreky dlouhé dvě stě kilometrů ani intenzivní tréninky. Až budu vědět program, tak musím být dost čerstvý, abych těžké tréninky zvládal. Tudíž jsem v takovém udržovacím módu, abych byl v dobré kondici, z níž se mohu odrazit. Kdybych jen odpočíval, tak by mi kondice spadla, což nechci. Stálo mi spoustu sil během zimy formu vybudovat.

Trénujete jen venku? Nebo prokládáte přípravu i hodinami na trenažéru?

V Belgii už je docela dlouho pěkné počasí, takže jsem jezdil každý den. Je to fajn změna, že se na chvilku vyvětrám. Já trenažér nesnáším. Než bych seděl na kole doma, raději jedu ve špatném počasí. Případně vyrazím do lesa. Další variantou je běhání, pak následuje posilovna. Nebo si dám volno a odfrknu si. Ale hodina na egometru pro mě představuje peklo, jemuž se snažím za každou cenu vyhnout.

Přesto jste absolvoval virtuální podobu závodu Kolem Flander, kdy se jelo posledních 32 kilometrů. Vyhrál Van Avermaet, vy jste dojel desátý. Protrpěl jste si online bitvu?

Doufám, že na dlouhou dobu šlo o jeden z posledních závodů, který jsem na ergometru absolvoval (směje se). Nicméně musím uznat, že se jednalo o skvělou alternativu ke skutečnému závodu. Organizátoři vše propagovali, v průběhu týdne byla online tisková konference, pak ještě jedna malá těsně před závodem. Vše bylo vysíláno v přímém přenosu, s komentátory. A jak všichni musí být zalezlí doma, tak měl závod sledovanost 650 tisíc lidí. Ale je třeba si uvědomit, že každý ergometr má určitou odchylku, záleží na nastavení váhy cyklistů kvůli wattům. Šlo o zábavu pro lidi, z výsledku ale nejde nic usuzovat.

Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck Quick Step po vítězství v šesté etapě závodu Vuelta San Juan v Argentině.

Deceuninck Quick Step

Dostali jste od vedení týmů alespoň nějakou předpověď, zda se sezona rozběhne a jak by mohla vypadat?

Vůbec žádnou. Já doufám, že se uskuteční alespoň Tour de France a následně nějaké monumenty. To by mohlo cyklistiku zachránit. Pokud se nepojede ani Tour, bude to pro náš sport tragédie.

Nejslavnější závod planety má podle plánu odstartovat 27. června. Je reálné, aby se cyklisté postavili na start bez tréninku a ostrých kilometrů v nohách?

Jde o tak slavný a za současné situace důležitý závod, že by se prostě jelo. Ale startovní podmínky by nebyly stejné. Kluci, kteří žijí ve Španělsku, Francii, Andoře či Itálii nesmí trénovat venku. Jinde to možné je. Nebylo by to zcela fér. Na ergometru jde vydržet v určitém režimu čtrnáct dnů. Ale neumím si představit, že by někdo trénoval denně pět hodin na trenažéru.

Organizátoři závodů plánují, že vměstnají všechny podniky po uvolnění restrikcí do tří či čtyř měsíců. Zvládnou závodníci i členové týmů takový zápřah?

Aktuálně nikdo nezávodí, takže týmy budou připravené, aby jely tři programy současně. S tím nebude problém. Stejně kluci, kteří jedou jarní velké klasiky neabsolvují hned následující závody. Někdo se chystá na Tour, jiný na Vueltu. Nic se nezmění. Všichni se těší. Hlavně, ať se situace ve světě zlepší a je možné závody uspořádat.

Některé stáje propustily dočasně členy realizačních týmů a závodníkům snížily platy. Jaká je situace v Deceuninck Quick Step?

Šéf týmu Patrick Lefevere prohlásil, že dokud bude dostávat peníze od sponzorů, nikomu na plat nesáhne a výpovědi rozdávat nebude. Ale abych byl upřímný, každým dnem očekávám email o snížení platu. Cyklistika je z pětadevadesáti procent postavená na příjmech od sponzorů. Firmy se v současné situaci určitě budou dostávat do problémů. Tudíž pokud k úpravě platů dojde, budu to chápat.

Vás se ekonomické následky pandemie koronaviru nedotýkají jen z pohledu závodního, ale i podnikatelského. Na Mallorce máte půjčovnu kol, v rodném Stříbře provozujete penzion. Utrpěl jste velké ztráty? Musel jste propouštět zaměstnance?

Penzion je zavřený. Ale tam je zaměstnaná mamka, sestra a jedná rodinná známá, která nám pomáhá. Nejde pro nás o tragédii, to skousneme a uzavření nepředstavuje dramatický problém. Mnohem horší je to s půjčovnou na Mallorce. Od půlky března do půlky května je pro nás hlavní sezona, která pokryje vlastně celý rok. Jsme na trhu noví, museli jsme zavřít...

Bojíte se, zda podnik udržíte v provozu?

Snad krizi přežijeme. Ale propad je dramatický. Normálně mám šest zaměstnanců, a ještě bych v hlavní sezoně uplatnil další lidi. Jenže teď jsem musel dva propustit. Situace je hodně špatná. Nejdůležitější rozhodnutí jsme v obou firmách udělali. Hodně se vše bude odvíjet i od mého fungování v rámci týmu, jestli budeme dál dostávat výplatu.

Zatímco půjčovna kol bez turistů na Mallorce fungovat nemůže, při očekávaném uzavření hranic během letní sezony může jít pro penzion o vítaný impulz, že?

Snažím se to neřešit a uvidím, jak se vše bude vyvíjet. Řeším prostě problémy, jak přicházejí. Nechci přemýšlet, co případné zavření hranic přinese. Stejně nikdo nic neví. Ještě před čtrnácti dny jsem věřil, že se klasiky Kolem Flander a Roubix pojedou. Za normálních okolností bych měl příští týden dovolenou. Ale tohle není normální situace. Proto nic neplánuji, přestože mám rád přesně daný harmonogram.

Pečlivostí jste proslulý.

Mám rád jasně daný program, jasná danou podobu přípravy den za dnem. A stejně přistupuji i k rodinnému životu. Všechno plánuji do detailu. Jak jen to jde. Jenže epidemie koronaviru takový přístup neumožňuje. Takže vše beru den za dnem. S tréninkem, s manželkou, se synem. Plánovat a přemýšlet nemá smysl. Tudíž trénuji, užívám si rodinu a nic neplánuji.