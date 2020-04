Cyklista Smit ujel virtuálně 1000 kilometrů, stihl to za 37 hodin

Jihoafrický silniční cyklista Willie Smit ujel téměř v kuse 1000 kilometrů ve virtuálním prostředí na specializovaném serveru zwift.com. V domácích podmínkách na trenažéru na to potřeboval s minimálními přestávkami 37 hodin a spálil během toho přes 17 tisíc kalorií. Chtěl tím přispět k rozvoji cyklistiky v JAR a pomoci tamní federaci získat prostředky.

Smit velké části ze své jízdy zprostředkovával živě skrze kanál YouTube a závěrečná data pak zveřejnil na svém instagramovém účtu. Podle nich nastoupal během extrémního výkonu, který absolvoval bez spánku a jen s občasnými přestávkami na odpočinek, 8150 metrů a spálil 17 081 kalorií, než ve čtvrtek dosáhl svého cíle.

Sedmadvacetiletý závodník stáje Burgos-BH, který loni díky Vueltě okusil poprvé jeden ze závodů Grand Tours, dopředu tušil, že má před sebou nelehký úkol. "Bude to široko daleko jedna z nejnáročnějších věcí, kterou jsem kdy udělal. I s ohledem na to, když vezmete v potaz, že jsem dva tisíce metrů nad mořem a pojedu uvnitř na trenažéru. Budou to vyčerpávající dva dny na kole," uvedl před jízdou.

https://www.facebook.com/williesmurfy/posts/2813214495399875

Smit vytrvalostním výkonem částečně napodobil Velšana Gerainta Thomase. Předloňský vítěz Tour de France si na každý den od středy do dneška naplánoval dvanáctihodinovku na cyklistickém trenažéru, aby tak vzdal hold britským zdravotníkům, jejichž směny obvykle trvají právě půl dne. Vytyčil si získat touto cestou příspěvky na boj s pandemií koronaviru ve výši alespoň 100 000 liber. Tuto metu zdolal již první den, dnes částka vyšplhala až do výše takřka 270 000 liber (přes 8,4 milionu korun).