Pokud to nebude bezpečné, tým na Tour nepustíme, zní ze stáje britské hvězdy

Šéf přední cyklistické stáje Ineos Dave Brailsford nepustí tým s Chrisem Froomem na start Tour de France, pokud se mu nebude líbit zajištění slavného závodu z hlediska bezpečnosti a zdraví. Řekl to v rozhovoru pro britská média. Tour byla kvůli pandemii koronaviru odložena o dva měsíce a začne až 29. srpna.

Britský tým postihla v sezoně, kterou výrazně ovlivňuje šíření nemoci covid-19, velká rána: na počátku března náhle zemřel ve věku 40 let na srdeční zástavu sportovní ředitel Nicolas Portal. Dost možná i proto nechce šestapadesátiletý Brailsford dopustit sebemenší komplikace.

Respektovaný šéf požaduje, aby opatření spojená s koronavirem byla pro Tour nastavena inteligentním a odpovědným způsobem. Pokud bude mít pocit, že tomu tak není, nehodlá riskovat. A to i přesto, že si dobře uvědomuje, jak je Tour pro sezonu silniční cyklistiky důležitá a jak výrazně může pandemie svět cyklistiky ovlivnit.

"Rádi bychom si vyhradili právo na možnost stáhnout tým ze závodu, pokud to bude nutné. Jakmile bude zřejmé, že se má opravdu jet, budeme samozřejmě plánovat vše tak, abychom se mohli Tour zúčastnit. Ale zároveň budeme velmi pečlivě sledovat, jak se věci vyvíjejí. Bude ještě spousta debat o dopadu uvolnění opatření v různých sférách, a to včetně sportovních událostí," očekává Brailsford.

"Myslím, že trocha pokory nezaškodí. Skromnost není špatná věc. Máme to velké štěstí, že jsme součástí profesionálního sportu. Ale sport svět tak nutně nepotřebuje. Potřeba jsou lékaři a sestry. Z nedostatku profesionální cyklistiky ještě nikdy nikdo neumřel a i my se nadále chceme řídit všemi radami a nastavenými pravidly," zdůraznil Brailsford.

Do jeho stáje patří řada velkých hvězd současné cyklistiky. Pokud dojde na jeho slova a odmítl by s týmem absolvovat "Starou dámu", Chris Froome by přišel o možnost zaútočit na pátý triumf. Takhle naopak získal odložením Tour o dva měsíce další prostor k tomu, aby se mohl připravit po těžkých zraněních, která utrpěl loni v červnu při pádu ve Francii.

A pokud by uspěl, stal by se zanedlouho pětatřicetiletý rodák z Nairobi druhým nejstarším vítězem Tour v historii. Belgičan Firmin Lambot vyhrál v roce 1922 v 36 letech. I mezi týmovými kolegy ale bude mít další velké favority, jako jsou krajan Geraint Thomas či Egan Bernal z Kolumbie.

"Rozhodně si na to odložení nestěžuje. Skvělá věc je, že Chris může trénovat. A trénuje tak, že to rozhodně dost bolí. Teď má ještě další prostor, kdy může trénovat tvrději než ostatní, aby tak dohnal ztracený čas, kdy byl zraněný. A není nejmenších pochyb, že ten prostor naplno využije," uvedl Brailsford.