Van der Poel může vyhrát Tour de France, tvrdí legendární Merckx

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van der Poel loni absolvoval úspěšný debut v silničních klasikách, kdy vyhrál Amstel Gold Race a byl čtvrtý na monumentu Kolem Flander. Na žádné Grand Tour zatím nestartoval, ale jeho tým Alpecin-Fenix by mohl usilovat o pozvánku na letošní Tour de France, jež byla odložena na 29. srpna až 20. září.

"Myslím, že Van der Poel může vyhrát cokoli, i Tour de France," řekl listu Het Nieuwsblad čtyřiasedmdesátiletý Merckx. "Ve vysokých horách nebude stačit na (Tadeje) Pogačara nebo (Egana) Bernala, ale když může vyhrát Tour Geraint Thomas, může to dokázat i Van der Poel. Musel by se ale víc soustředit na silniční závody a méně na horská kola. Samozřejmě on sám na to může mít jiný názor," dodal slavný závodník s přezdívkou Kanibal.

Van der Poel je vedle cyklokrosu a silnice úspěšný i v cross country na horských kolech. Loni vyhrál mistrovství Evropy v Brně a letos chtěl zabojovat o medaili na olympijských hrách v Tokiu, jež ale byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy na příští rok.

Nizozemec Mathieu van der Poel na MS v cyklokrosu.

Vzhledem ke světové zdravotní situaci se uvažuje i o tom, že by se letošní Tour konala bez diváků, to ale Merckx rázné odmítá. "To by prostě nebyla Tour de France. Chápu, že je pro jezdce a týmy důležité, aby se závod jel. Ale pro mě osobně je lepší žádná Tour než Tour bez diváků. Přišlo by mi to směšné," dodal pětinásobný vítěz Gira d'Italia a čtyřnásobný mistr světa.