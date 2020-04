Kolo pro život nezastavila ani pandemie. Organizátoři připravili dvě zásadní novinky

Kolo pro život, největší seriál tuzemských cyklistických akcí, nezastavila ani pandemie koronaviru. Jednadvacátá sezona se pod vlivem aktuálních událostí nicméně bude odvíjet v pozměněném duchu. V rámci projektu budou otevřeny půjčovny elektrokol, proběhnou virtuální závody a ty klasické by se měly v ideálním případě rozjet na konci června.

Kolo pro život uskutečnilo několik virtuálních závodů, čímž reagovalo na situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav. „Jednalo se o logické vyústění situace, kdy nebylo možné pořádat závody venku, ale chuť po sportu z lidí nevyprchala," vysvětluje Tomáš Pravenec z organizačního týmu seriálu Kolo pro život.

Nezávodní aktivitou projektu Kolo pro život budou už od 1. května půjčovny elektrokol ve Špindlerově Mlýně, kde bude příležitost půjčit si e-bike ně několika atraktivních lokalitách.

Pro hobby cyklisty spustili organizátoři Kola pro život blog damekolo.cz, kde cyklisté najdou tipy na výlety a spoustu rad. Na tvorbě platformy se podílel i Kristian Hynek, ambasador celého seriálu.

Samotné závody by se měly v ideálním případě rozjet v závěru června. „Pracujeme na všech detailech, abychom mohli seriál spustit hned jak to bude možné. Podle posledních zpráv by se venkovní akce měly rozjet poslední víkend před prázdninami," říká David Trávníček, statutární ředitel firmy Petr Čech Sport, pod níž seriál Kolo pro život spadá.

Závody Junior Trophy budou znovu součástí seriálu Kolo pro život.

archiv Kola pro život

Věří, že byť ve zhuštěné podobě, bude šance absolvovat všech patnáct závodů. Organizátoři jsou připraveni natáhnout seriál v případě příznivého počasí až do listopadu.

„Snažíme se vymyslet řešení, aby bylo možné odjet všechny závody, čímž bychom potěšili všechny závodníky a fanoušky cyklistiky. Samozřejmě jsme limitováni pandemií a pravidly, která jsou nastavená. Věřím, že postupně bude šance vracet se k závodění ve větších skupinách a všichni budou spokojení," prohlásil Petr Čech, bývalý excelentní brankář, jemuž seriál Kolo pro život patří.

A účastníci se mohou těšit na nový formát půjčovny kol při závodech. „Naším cílem bylo jako vždy poskytnout cyklistům nejvyšší standard, proto jsme se rozhodli otevřít půjčovnu i dalším zájemcům a renomovaným brandům z cyklistického světa. Výsledkem je zcela nová a unikátní Cyklopůjčovna Kolo pro život, ve které budou mít zájemci na výběr z více značek a typů kol. Věříme, že tuhle možnost ocení," přemítá Tomáš Pravenec.