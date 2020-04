Gaviria se po koronavirové anabázi vrátil k tréninku

"Hodně se mi ulevilo a můžu začít s tréninkem doma," uvedl pětadvacetiletý Gaviria, jehož při závodu v SAE přepadly vysoké horečky. V Abú Zabí strávil čtyři týdny v nemocnici, další dva týdny pak musel počkat, než mohl 9. dubna odletět speciálem s dalšími krajany a zdravotnickým materiálem do Kolumbie.

V Bogotě ho pak čekaly další dva týdny karantény, než mohl zamířit domů do Le Ceja. "Všichni jsme si mysleli, že to je jen taková hra, ale není. Docela mě to sejmulo a prožil jsem si pár dní strachu. Ale nakonec jsem se dostal domů," uvedl jezdec stáje Team SAE Emirates.

Závod Kolem SAE byl kvůli nákaze předčasně ukončen. Cyklistická sezona je stejně jako další sportovní dění přerušena.