Cyklistická Vuelta nezačne v Nizozemsku, má mít jen osmnáct etap

Závod měl začít 14. srpna v Utrechtu týmovou časovkou a Nizozemsko mělo hostit ještě další dvě etapy. Místo toho Vuelta odstartuje v baskickém městě Irun původní 4. etapou.

Změní se také termín závodu. Vuelta by se měla jet až po mistrovství světa v silniční cyklistice, které se uskuteční ve Švýcarsku koncem září. Podle serveru cyclingnews by se mohlo jet kolem Španělska od konce října do listopadu. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) by měla zveřejnit upravený kalendář na zbytek sezony 5. května.

V Nizozemsku by mohla Vuelta odstartovat v roce 2022, na příští rok je naplánováno zahájení ve španělském Burgosu. "Viděli jsme tu velké nadšení a vysoké nasazení. Je radost takhle pracovat. To nejmenší, co můžeme udělat, je zabývat se možností startu v Nizozemska v blízké budoucnosti. Věříme, že to budeme schopni zrealizovat co nejdříve," uvedl ředitel Vuelty Javier Guillén.

Pandemie koronaviru zcela rozbourala cyklistický kalendář. Tour de France se posunula o dva měsíce na 29. srpna až 20. září, i nad tímto termínem ale kvůli vládním opatřením visí otazník. Pak by měly následovat Giro d'Italia, které bylo v plánu v květnu, a Vuelta.