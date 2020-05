Šest hodin tréninku v obýváku? Nudu zabíjí Froome muzikou

„Někdy sedím na trenažéru i šest hodin. To jsou tréninky, kdy se čas neskutečně vleče," posteskl si Froome pro BBC, že objemová příprava v obývacím pokojí není zrovna příliš záživná..

„Je to docela nudné. Mám hodně velký a obsáhlý seznam skladeb v mobilu. Prošel jsem ho minimálně desetkrát. Prostě jsem seděl na trenažéru a dělal to nejlepší, co umím. Šlapal do pedálů," pronesl Froome.

Cyklista Chris Froome.

Twitter

Připomínal, že zužitkoval zkušenosti získané po zranění. „Hodně velkou porci tréninků jsem absolvoval v bytě na válcích. Nechtěně jsem se dokonale připravil na nynější období pandemie. Mentálně vše zvládám mnohem snáze," uvedl.

Jeho loňské zranění zhatilo sen o rekordním pátém vítězném zápisu na Tour de France. Odborníci měli po děsivé nehodě pochybnosti o nadějích lídra Ineosu na úplné zotavení.

„Jediné, co mě motivuje je pátý triumf z Tour," odpálkoval všechny pochybovače při startu na únorovém etapovém klání ve Spojených arabských emirátech.

Tour byla kvůli epidemii koronaviru odložena z původního termínu na přelomu června a července o dva měsíce. Britský cyklista tak získal čas. Věří, že na konci srpna nejslavnější závod planety skutečně odstartuje.

„Jsem smířený s absencí fanoušků. Asi se nedočkáme scén, kdy jedeme na vrcholky hor špalíry fanoušků," tuší Froome. „Nevím, jestli budou organizátoři schopní zabránit lidem shromažďovat se kolem trati, ale velmi pravděpodobně jde o podobu závodu, s nímž se pro letošek musíme smířit."