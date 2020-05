Přestup roku! Ze sprintera bude vytrvalec

"Sprint mě už nenaplňoval jako dříve, chci zkusit něco jiného. Nebylo to náhodné rozhodnutí, dá se říci, že jsem o tom přemýšlel již dříve. Poprvé mě to napadlo již po Riu, ale pak jsme měli medaili ze Světového poháru, a to mě zase nakoplo. Tak jsem si řekl, že kvalifikaci na Tokio ještě dám. Snažil jsem se připravit na sto procent na svoji třetí olympiádu, ale nevyšel mi světový šampionát a zajistili jsme si jen jedno účastnické místo. Na třetí olympiádu bych stejně rád, jen Tokio nestihnu, a když mi to půjde, tak bych rád startoval v Paříži," vysvětlil evropský šampion v keirinu z roku 2015 v tiskové zprávě cyklistického svazu.

V dosavadním působišti prý rozhodnutí desátého muže z olympiády v Londýně přijali dobře. „Musím říci, že mě mile překvapili. Petr Klimeš, s nímž jsem devět let spolupracoval, mi bude chybět, hodně stál za mými úspěchy a medailemi. Rozebrali jsme si to, a i on mi řekl, že ten stereotyp vidí a přiznal, že to i trochu čekal. I pan Buchta mi popřál štěstí a řekl, že jsem velký kluk, že to rozhodnutí je moje. V Brně jsem za devět let zažil plno věcí, úspěchů i legrace. Chtěl bych tímto Dukle Brno poděkovat za jednu životní etapu a Dukle Praha zase za to, že mi dává příležitost si splnit další sen a uspět ve vytrvalostních disciplínách," podotkl Kelemen.

Pavel Kelemen (uprostřed) na archivním snímku.

Český svaz cyklistiky

Že k přerodu sprintera ve vytrvalce nedojde ze dne na den, Kelemen dobře ví. „Změna na vytrvalost je tak trochu jiný sport. Najíždím kilometry, aby se z ´benzína´ stal ´diesel´. Prakticky nemám s vytrvalostními disciplínami žádnou zkušenost, jezdil jsem bikros a potom hned přešel do mužů na sprint. Je to pro mě nová výzva a moc se na ni těším. Počítám, že mi bude trvat dlouho, než se dostanu na nějakou úroveň. Až ale doženu vytrvalost a využiji svoji dynamiku, tak bych mohl sklízet ovoce," věří osmadvacetiletý závodník.

Na jaké disciplíny se bude po přestupu do pražské Dukly soustředit? "Určitě bych chtěl svoji další kariéru cílit na olympijskou disciplínu, tedy omnium. Také by mě lákaly dvojice, to ale teprve čas ukáže. Mohl by mi sedět i scratch a vylučovačka, ale kdo ví, jak mi to půjde. Ale kdybych podvědomě necítil, že ano, tak bych ten krok neudělal," dodal Kelemen.