Bikeři by měli začít Světový pohár až v září v Itálii

Kanadští pořadatelé dnes oznámili, že ani jim opatření v provincii Québec neumožní elitní bikery v olympijské disciplíně přivítat. Podle nového kalendáře by Světový pohár mohl začít 13. září ve Val di Sole, o týden později je na programu závod v Les Gets ve Francii. Pro Nové Město a Lenzerheide by se mohl do konce sezony ještě najít nový termín.