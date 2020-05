Kreuziger věří, že jeho cílem bude Tour. Štybar asi bude muset tři největší etapáky oželet

Čtyřiatřicet let se nic takového nestalo. Až pandemie koronaviru způsobila, že dvě ze tří největších akcí cyklistického světa se budou překrývat. V nově sestaveném kalendáři Mezinárodní cyklistické unie (UCI), podle něhož by sezona měla odstartovat 1. srpna, je Giro d´Italia a španělská Vuelta proti sobě! Čeští cyklističtí profesionálové jsou však hlavně rádi, že se závody uskuteční.

„Je důležité, že máme jasně definované termíny a konkrétní cíle, k nimž můžeme směřovat trénink," komentoval rozhodnutí UCI Roman Kreuziger, závodník týmu NTT, který se pyšní pátou příčkou z Tour i Gira, tedy nejlepšími českými výsledky v historii. „Doufám, že mým hlavním cílem bude Tour de France a po mistrovství světa klasiky. Zveřejnění kalendáře je skvělou motivací do další práce," radoval se Kreuziger.

Sezona by měla odstartovat 1. srpna na toskánských cestách při Strade Bianche, kde v průběhu března už trénoval a trasu si projížděl Petr Vakoč, český závodník formace Alpecin-Fenix.

Petr Vakoč v dresu týmu Alpecin-Fenix.

Alpecin-Fenix Cycling Team

„Doufejme, že vše půjde dobře a závody se uskuteční. Vypadá to na čtyři měsíce nabité cyklistikou. V plánu jsou všechny Grand Tour a pět monumentů. Etapové závody zkrácené z osmi devíti etap na čtyři nebo pět, ale je to ústupek, aby se všechno vešlo do kalendáře. Máme se na co těšit," přemítal Vakoč.

Po srpnovém „zahřívacím" měsíci bude vrcholem naplánovaným na první tři týdny v září Tour de France. Bezprostředně bude následovat mistrovství světa. Další dvě Grand Tour se budou částečně překrývat. Poslední týden italského Gira a prvních šest etap Vuelty se pojede ve stejné dny.

„Je patrné, že sezona bude hodně intenzivní, kalendář je mimořádně našlapaný. Pro týmy půjde o strategicky hodně složité období," komentoval skladbu závodů Kreuziger.

V průběhu října se navíc pojedou velké klasiky. Kdo bude startovat na Giru či Vueltě, musí zapomenout na Lutych-Bastogne-Lutych, Amstel Gold Race i Paříž-Roubaix.

„Dělá mi velkou radost, že znám termín milovaných klasik. Bude zvláštní jet Flandry i Roubaix na podzim," uvedl Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck Quick Step. „Říjen je hodně našlapaný. Ale už se nemohu dočkat chvíle až se sportovními řediteli budeme řešit začátek přípravy na vrcholy sezony," doplnil Štybar, který se určitě kvůli klasikám nezúčastní Gira ani Vuelty a velmi pravděpodobně mu do kalendáře nebude zapadat ani Tour de France.

Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck Quick Step na časovkářském speciálu při závodě Paříž-Nice.

Deceuninck Quick Step

„Pro náš tým je otázka, zda se dostaneme prostřednictvím divokých karet na některou z Grand Tour. Říjen nicméně bude velmi nabitý, protože pozvánky na jednorázovky v Belgii jsme obdrželi. Já mívám v říjnu dobrou formu. Bude to dobrá obdoba dubnového počasí. Hodně se těším. Je super, že konečně máme datum, kdy by měla sezona odstartovat. Můžeme začít stavět přípravu a připravit tréninkový plán na další tři měsíce," lebedil si Vakoč.

Program cyklistické sezony 1. srpna: Strade Bianche 5. – 9. srpna: Kolem Polska 8. srpna: Milán-San Remo 12. – 16. srpna: Critérium du Dauphiné, 16. srpna: Ride London-Surrey Classic 25. srpna: Bretagne Classic – Ouest-France 29. srpna - 20. září: Tour de France 7. – 14. září: Tirreno-Adriatico 11. září: Grand Prix Cycliste de Québec 13. září: Grand Prix Cycliste de Montréal 22. – 23. září: národní šampionáty 20. – 27. září: mistrovství světa ve Švýcarsku 29. září – 3. října: BinckBank Tour 30. září: Valonský šíp 3. - 25. října: Giro 4. října: Lutych-Bastogne-Lutych 10. října: Amstel Gold Race 11. října: Gent-Wevelgem 14. října: Dwars door Vlaanderen 15. – 20. října: Tour of Guangxi 18. října: Kolem Flander 20. října - 8. listopadu: Vuelta 21. října: Driedaagse Brugge-De Panne 25. října: Paříž-Roubaix 31. října: Kolem Lombardie

.