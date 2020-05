Hirt: Původní nominace neplatí, ale pořád bych moc rád na Tour

Silniční profesionál Jan Hirt počítá s tím, že původní nominace na Tour de France vzala s pandemií koronaviru za své. Devětadvacetiletý jezdec ale zároveň věří, že si díky návratu do týmu CCC sen o účasti na nejslavnějším závodu světa, který dosud v kariéře nejel, nakonec splní. Hirt to uvedl v dnešním rozhovoru pro Českou televizi.

Právě "Stará dáma" pro něho představovala velkou motivací na startu sezony. "Tour byla v mém programu, když jsme ho dělali v zimě. Měl jsem se jí zúčastnit a moc jsem se na ni samozřejmě těšil, ale teď si myslím, že se to bude předělávat a ty původní nominace neplatí. Bude se to odvíjet podle jiných věcí a tým tam asi vyšle své nejlepší závodníky. Každopádně bych se ale na Tour moc rád podíval," netajil Hirt.

Přestože je nový závodní kalendář ze strany Mezinárodní cyklistické unie známý od úterý, intenzita jednání uvnitř týmu ohledně obsazení závodů se prozatím nijak nezesílila.

"Máme teď virtuální závody a řešíme hlavně to. Kalendář je sice nastolený, ale nikdo neví, zda se ty závody opravdu uskuteční, nebo ne... Možná zavolali Gregovi Van Avermaetovi, ale zatím se to nijak intenzivně neřešilo. Mě nikdo nekontaktoval ohledně toho, co pojedu," řekl Hirt.

Týmy se musí vejít do rozpočtu

Věří, že týmová logistika nebude představovat problém při pokrytí závodů, které se překrývají. "Závodníků máme hodně, z toho pohledu by problém být neměl. Spíše bude důležité, aby se týmy vešly do rozpočtu a mohly to obsadit," podotkl Hirt.

Plně chápe, že se Giro d'Italia překrývá s Vueltou. "Samozřejmě to není ideální, ale není tam prostor na to, aby tyhle dva závody byly nějak moc od sebe. Přednost měla samozřejmě Tour de France a naprosto chápu, že to na sebe bude takhle navazovat, protože nemůžeme závodit v horách v prosinci. A závody Grand Tour hory potřebují, takže jiné řešení asi ani nebylo," konstatoval.

Souhlasí, že koronavirovou krizi a s ní spojenou závodní pauzu bylo důležité zvládnout především psychicky. "Každý stát to měl teď jinak, tady v Česku jsme mohli naštěstí vyjet ven, takže ten trénink probíhal relativně dobře. I to pro mě byla motivace, že v řadě předních cyklistických států závodníci jet na trénink ven nemohou, zatímco já ano. Chtěl jsem tu možnost naplno využít," podotkl Hirt.

Do prvních závodů je času dost

Připustil, že při prvních srpnových závodech se může projevit, kdo měl jaké možnosti. "Asi možná trošku ano, ale na druhou stranu máme ještě hodně času do těch prvních závodů a já si myslím, že se to dá relativně dobře dohnat. Navíc ani na těch trenažérech se nikdo asi moc neflákal, takže to nebude mít zase až takový vliv," přemítal Hirt. "Celkově se asi budeme ty první závody trochu rozkoukávat, ale myslím, že se do toho rychle dostaneme," dodal.

Mrzí ho jen to, že nepřichází do úvahy společné vysokohorské kempy, které jemu osobně hodně vyhovují. "Mě to mrzí, pokud nebudu nikam moct. Ale vzhledem k tomu, že bydlím v Andoře, tak já si to můžu simulovat alespoň tam díky té vysok nadmořské výšce. Pro řadu kluků to ale asi bude docela problém. Myslím, že tak polovina pelotonu je závislá na soustředění ve výšce před Grand Tour," odhadl Hirt.

Jan Hirt se raduje z triumfu v královské etapě Czech cycling tour.

Jan Brychta

Očekává v pelotonu také určitou nervozitu ohledně budoucnosti. "Myslím, že každý závodník, jehož tým se dostal do problémů, to vnímá. A je úplně jedno, zda máte smlouvu na rok nebo dva, pokud je ohrožený váš tým. Takový závodník to cítí a má tu nervozitu v sobě," uvedl Hirt.

Koncem dubna se objevily v této souvislosti nepříliš pozitivní informace v souvislosti s jeho stájí CCC a hrozbou ztráty hlavního sponzora. Stejnojmenný polský obuvnický gigant totiž kvůli koronavirové krizi v prvním čtvrtletí letošního roku prodělal oproti loňsku 75 milionů eur (dvě miliardy korun).

"Situace asi není úplně ideální, ale věříme, že se situace zlepší, firma se zmátoží a budeme nějak pokračovat dál. Obchody se otevírají v Polsku i u nás, takže snad to bude zase lepší," přál si Hirt.