Hvězdný Van der Poel: Budu kombinovat disciplíny až do OH v Paříži 2024

Všestranný cyklista Mathieu van der Poel se v minulém roce začal výrazně prosazovat i na silnici, přesto se zatím nechce specializovat jen na jednu disciplínu. V rozhovoru pro server wielerflits.nl pětadvacetiletý Nizozemec uvedl, že plánuje dál závodit i na horském kole a v cyklokrosu až do olympiády v roce 2024 v Paříži.

Van der Poel, mezi jehož kolegy ve stáji Alpecin-Fenix patří od letoška také Petr Vakoč, prožil loni na silnici skvělou sezonu. Šel do ní jako mistr Evropy ze silničního závodu v Glasgow z roku 2018 a při debutu na klasikách zářil. Vyhrál Amstel Gold Race, Brabantský šíp, Napříč Flandry a navrch byl čtvrtý na monumentu Kolem Flander. Ovládl i celkové pořadí etapového podniku Kolem Británie.

Soupeři ho ale horko těžko nahánějí i v cyklokrosu, kde vyhrál poslední dva světové šampionáty a celkově mezi elitou slavil zisk titulu mistra světa již třikrát. Stejně se mu vedlo i na mistrovství Evropy, kde dosáhl v letech 2017 až 2019 na zlatý hattrick. Loni v Brně se stal evropským šampionem také na horském kole v olympijské disciplíně cross country.

"Chci pokračovat s kombinováním těchto tří disciplín i nadále. Jak to teď tak vypadá, na horském kole zůstanu až do Paříže. Dává mi to také extra prostor navíc, další tři roky, během nichž se mohu pokusit získat titul mistra světa v této disciplíně. A já horská kola opravdu miluju," prohlásil Van der Poel.

Van der Poel: Budu usilovat o některou z Grand Tours

Legendární Belgičan Eddy Merckx přitom nedávno radil nizozemskému univerzálovi, aby se více soustředil na silniční závody než na horská kola. I proto, že podle něj je schopen Van der Poel vyhrát jakýkoliv závod, a to včetně toho nejslavnějšího - Tour de France. Na některou z akcí Grand Tours si však bude muset patrně počkat až do příštího roku. Prokontinentální tým se pozvánky na "Starou dámu" nedočkal.

"Budu usilovat o některou z Grand Tours. Mezi závody na silnici ale budu jezdit i závody Světového poháru na horských kolech, protože to je pro mě cesta, jak se udržet na špičce žebříčku. Chtěl bych se této unikátní cesty držet a pokusit se kombinovat horská kola, silniční cyklistiku a cyklokros, co nejdéle to bude možné," uvedl Van der Poel.