Kdo chce britskou hvězdu? V čele zájemců dva týmy

Už je jasnější, kdo má o hvězdu zájem. V čele zájemců o služby britského závodníka je údajně tým Bahrajn-McLaren, kde působí bývalý trenér Sky Rod Ellingworth a na soupisce jsou bývalí závodníci Sky Mark Cavendish, Mikel Landa a Wout Poels. Formace s bohatými šejky v zádech by navíc nepochybně unesla kontrakt na čtyři miliony eur ročně, přičemž Froome by dost možná přistoupil i na snížení platu. V záloze pak číhá Movistar, který ztratil Landu, Carapaze i Quintanu a potřebuje lídra se schopností vyhrát Tour de France.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Keni už jedenáctou sezonu obléká dres týmu Ineos, dříve Sky. Jenže na konci roku mu vyprší tříletý kontrakt. A nový dosud nepodepsal. Server cyclingnews informuje, že Froome vedl jednání s několika týmy o budoucím angažmá.

„Chci závodit ještě minimálně čtyři roky a vyhrát pátou Tour de France," uvedl borec, který se zotavuje z těžkých zranění, která utrpěl minulý rok při Critérium du Dauphiné, kdy spadl při prohlídce trati časovky.

Co stojí za debatami o přestupu britské hvězdy? Kromě vypršení kontraktu zahrnujícího obří finanční plnění vůči čtyřnásobnému šampionovi jsou zde ekonomické problémy hlavního sponzora stáje. V neposlední řadě pak ztráta pozice uvnitř týmu. Loňský šampion Tour Egan Bernal se odmítá podřídit hvězdám v rámci britské formace.

„I přes svůj věk jsem dokázal už vyhrát Tour. A nehodlám obětovat vlastní ambice na úkor kohokoliv dalšího. Nehodlám se podřídit Chrisovi ani nikomu dalšímu," pronesl třiadvacetiletý Kolumbijec v narážce na skutečnost, že vítězné ambice má i další z jezdců Ineosu Geraint Thomas, král Tour de France z roku 2018.

Froome přitom nijak netají, že jeho jediným cílem je páté vítězství ze Staré dámy, čímž by vstoupil po boj kvarteta výjimečných: Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina. „Sen je odejít jednou do důchodu a mít více vítězství z Tour než kdokoliv jiný," uvedl Froome. Jenže s ohledem na „vzpurné" kolegy se naplnění ideálního scénáře britské hvězdy v rámci formace Ineos jeví jako nepravděpodobné.

Proto sílí spekulace o odchodu. „Jsem si naprosto jistý, že se mohu vrátit do formy, která dává naději na vítězství v Tour. Ale za který tým budu jezdit v příští sezoně vážně netuším," uvedl Froome pro cyclingnews.com, čímž dohady jen přiživil.

Dva týmy údajně předložily britské hvězdě nabídku na přestup ještě v průběhu letošního roku. Pravidla Mezinárodní cyklistické unie (UCI) umožňují změnu dresu během sezony. Může se tak stát během prvních dvou srpnových týdnů, jestliže se dohodnou všechny zainteresované strany.

Pokud by Froome skutečně odešel, vedení Ineosu by se vyhnulo vnitřnímu boji a výrazně by ulevilo napnutému rozpočtu... Britský cyklista by navíc díky změně kalendáře a očekávanému startu Tour de France 29. srpna neztratil šanci k vylepšení skvostné bilance!