Merckx: Pokud Froome opustí Ineos, bude to mít na Tour těžké

Pokud by se potvrdily spekulace o možném odchodu cyklisty Chrise Froomea z britské stáje Ineos, výrazně by si tím ztížil boj o pátý triumf na Tour de France. Takový názor alespoň zastává legendární Belgičan Eddy Merckx. Podělil se o něj v rozhovoru s italským deníkem La Stampa.

Ve středu pětatřicetiletý Froome se zotavil z následků loňského těžkého pádu a vcelku jasně zacílil pro letošek na nejslavnější závod světa, jehož start byl kvůli pandemii koronaviru posunut až na konec srpna. Barvy Ineosu ale hájí rovněž vítězové posledních dvou ročníků Staré dámy - další Brit Geraint Thomas a mladý Kolumbijec Egan Bernal.

Ti sotva dobrovolně obětují osobní ambice. Je tedy zřejmé, že pro vedení týmu nebude snadné určit lídra pro závod. A přiživují se tak spekulace o tom, že by Froome, jemuž končí po sezoně smlouva, mohl odejít jinam ještě v jejím průběhu.

"Nevím přesně, jak je na tom, zda už se zcela zotavil z té nehody. Slyšel jsem ale, že by mohl chtít opustit Ineos, a to kvůli interní rivalitě s Bernalem a Thomasem. Ale pokud kolem sebe nebude mít tým, jaký okolo sebe měl během těch předchozích čtyř vítězství, vyhrát znovu Tour pro něho bude velmi obtížné," domnívá se Merckx.

Chris Froome. Opustí stáj Ineos?

Froome dokázal vyhrát Tour v letech 2013 a 2015 až 2017. Pokud by se mu to podařilo popáté, připojil by se k dosavadním rekordmanům, jimiž jsou právě Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault a Jacques Anquetil. Froome vyhlásil, že kariéru by rád zakončil jako šestinásobný vítěz Tour.

Merckx také vyjádřil svůj názor na podobu nově sestaveného závodního kalendáře pro zbytek sezony. "Při osmi závodních měsících nahuštěných do 90 dnů bylo nevyhnutelné, aby se některé závody překrývaly, ale Giro d'Italia z toho nevyšlo dobře. Jako by k němu scházel respekt," řekl.

Některé z velkých klasik se podle něho měly jet také během Tour. "Nikdo nechce zpochybňovat enormní důležitost Tour, ale i ostatní závody, které tvořily historii cyklistiky, si ten respekt zaslouží," zdůraznil čtyřiasedmdesátiletý Merckx.