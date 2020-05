Olympijská šampionka Sáblíková je bez sádry. Ač chodí o berlích, už hupsla na kolo

„Doktor mi na začátku nechal na pár dní berle, abych se naučila chodit, protože to byl hrozný nezvyk, když mi sádru sundali. Sama jsem říkala, že si berle chci pro jistotu nechat. Na nohu jsem si nemohla stoupnout. Po měsíci bylo hodně znát, že nic nedělala. Najednou mi přišla hrozně volná," vypravuje Sáblíková. „Teď se prakticky učím znovu chodit, což je na současné situaci asi to nejtěžší."

Třináctinásobnou vítězku celkového hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích zastavilo zranění na počátku přípravy před novou sezonou, když při přeskakování potoka špatně došlápla. Teď se pomalu vrací do tréninkové zátěže.

Martina Sáblíková se vrátila k tréninku po zranění

„Trénovat jde jen do bolesti, ale můžu sednout na kolo a jezdit na trenažeru, v tretře mě noha už taky nebolí, tudíž dokonce mohu jít ven na kolo, za což jsem ohromně ráda, protože doma už to bylo moc dlouhé. Postupně budu zkoušet přidávat do přípravy další věci," plánuje jednadvacetinásobná mistryně světa.

„Na běhání to samozřejmě ještě není, protože prvně se opravdu musím naučit chodit. Při některých pohybech noha ještě bolí, což je jasné, protože jsem měsíc nic nedělala. Noha si musí zase zvyknout na zátěž," říká Sáblíková

V těchto dnech nohu denně leduje, protahuje a poctivě rehabilituje. „Už se ale těším, až bolest odezní a budu si moct říct, že už mě nic nebrzdí v tom, co mě baví, co mám nejraději," vyhlíží další dny závodnice.

„Vím, že to bude chvíli trvat, musím na návratu do normálu pracovat. Ale pro mě je posun už to, že je sádra dole a můžu jít ven na kolo. Opravdu si to hrozně moc užívám, pohyb mi hodně chyběl," lebedí si rychlobruslařka.