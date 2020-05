Kulhavý hodlá v Beskydech pokořit Everest, aby podpořil sportující děti

Kulhavý od poloviny března, kdy se vrátil ze zrušeného závodu Cape Epic v Jihoafrické republice, trénuje právě v Beskydech. „Vždycky mě zajímalo, jaké je zdolat převýšení 8848 metrů. A jelikož se teď nezávodí, mám ideální možnost to zkusit," vysvětluje dvojnásobný olympijský medailista, že nynější období je ideální na akci, která je v běžné sezoně pro závodníka cross country naprosto nepřípustná.

Kulhavý má v plánu vyjet na vrchol Lysé hory celkem třináctkrát. V součtu čeká pětatřicetiletého rodáka z Ústí nad Orlicí přibližně 190 kilometrů po silnici. Start si Kulhavý naplánoval už na půl šestou ránou.

„Je to pro mě výzva. Navíc je moje Everest Challenge spojená s Českou olympijskou nadací, jejímž jsem patronem. Nadace podporuje děti z rodin, které řeší finanční problémy. Aktuálně prožíváme koronavirovou krizi a lidí, kteří budou mít potíže, bude mnohem víc. Sportování dětí je o to důležitější. Myslím, že je třeba děti podpořit, aby se ke sportu dostaly," popsal Kulhavý jeden z motivů páteční akce.

Do jeho virtuálního týmu #8848prodeti se nákupem osobního startovního čísla na webové stránce www.olympijskanadace.cz za příspěvek nejméně 100 korun pro Českou olympijskou nadaci může přidat úplně každý.

Dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý bude na Lysou horu stoupat v jeden den. Fanoušci cyklistiky se s ním pak budou moci porovnávat. Zapojit se do jeho výzvy však může každý. A klidně i bez kola. Stačí si koupit startovní číslo a vybrat si svou vlastní sportovní aktivitu – třeba ujít 8848 kroků, uběhnout 8848 metrů nebo vyjít na nejbližší kopec. Akce potrvá až do 8. června a každý, kdo nadaci nákupem startovního čísla podpoří, může vyhrát speciální ceny od Jaroslava Kulhavého i České olympijské nadace.

„Půjde třeba o podepsané dresy, bidony, helmu či rukavice. Byl bych rád, aby se zapojilo aspoň 8848 lidí," vyzval Kulhavý. „Zároveň každý, kdo si číslo zakoupí, bude moci v pátek tipovat na mém Facebooku, kolik času strávím jízdou na kole, než na Everest dojedu. Autora nejpřesnějšího tipu pak pozvu na vyjížďku a večeři s možností ubytování ve wellness hotelu Tee House Čeladná," uvedl Kulhavý.

Během dne ho na kole doprovodí i další osobnosti, například horolezec Radek Jaroš, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek – včetně Mt. Everestu – bez použití kyslíku. Zapojí se i šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice Martin Doktor, generální sekretář ČOV Petr Graclík či bikerka Anna Podskalská, kterou podporovala Česká olympijská nadace a jež se touží s Kulhavým osobně setkat.

Český horolezec Radek Jaroš vypráví o 6768 metrů vysokém Huascaránu

Archív Radka Jaroše

„Po pěti hodinách se to bude lámat, síly budou ubývat a důležité bude doplnit energii a předejít křečím," předvídal Kulhavý. „Důležité budou sjezdy, tam musím nahnat čas."

Předpokládá, že v sedle kola prožije celý den. „Na kole jsem seděl přes osm hodin v kuse, ale to bylo na silnici, což není tak náročné fyzicky. Tady nejsem schopný říct, jaké to bude."

Že by ale páteční Everesting nedokončil, si nepřipouští. „To nemůžu dopustit, jelikož by si mě všichni kamarádi dobírali. A hlavně doufám, že se i na dálku přidá co nejvíc lidí."