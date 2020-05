Kreuziger dře jako by pandemie nebyla. A sezonu rozjede zřejmě v Záboří

K Assosu, jehož vybavení nyní obléká v týmu NTT, jej váže letitá zkušenost. „Když jsem jezdil pro tým, který měl odlišného partnera, stejně jsem vzal cyklistické kalhoty, vypáral vložku a posílal závodní kraťasy do továrny, kde mi za patřičnou sumu našili mnou požadovaný typ. Jde o excelentní vybavení. Jsem rád, že je nyní máme přímo v centru Prahy," vyprávěl s úsměvem Kreuziger.

Naposledy ocenil kvalitu partnera týmu při pátečním tréninku, kdy desetkrát absolvoval stoupání Rejštejn-Svojše-Zhůří o délce 8,7 kilometru s převýšením 550 metrů. „Podpořil jsem dobrou věc, přestože mi táta říkal, že jsem blázen. Ale na hotelích či v penzionech ještě nesměli být turisté, tudíž provoz byl malý. Přišlo mi to fakt zábavné. A když jsem ráno začínal, stačila mi i v chladném počasí jen nejslabší bunda. Celý den jsem si užil, protože mi perfektně zapadl do tréninkového plánu," popisoval Kreuziger trénink sladěný s projektem bikera Jaroslava Kulhavého.

Roman Kreuziger při slavnostním otevření prodejny Assos v Praze.

Assos

V přípravě si dává do těla, přestože závodní program je zatím nejasný. „Příprava je stejná jako každý jiný rok. Vážně. Nyní v období kolem klasik v Ardenách jsme budovali falešnou formu, pak jsem měl týden úplně volno a vůbec jsem neseděl na kole. Nyní už zase všechno směřujeme ke startu Tour v červenci. I když je v tréninku trošku více objemové práce. A postupně budu přidávat intenzitu, aby tělo bylo připravené pracovat ve vysokých otáčkách a nachystal jsem se na skutečný začátek," říkal Kreuziger.

Mezinárodní závody se rozjedou 1. srpna. Ale držitel nejlepšího českého umístění na Tour de France v podobě páté příčky z roku 2013 plánuje ostré starty už dříve. „Mluvil jsem s trenérem reprezentace Tomášem Konečným a Zdeňkem Štybarem. Máme v plánu absolvovat závody Českého poháru v reprezentačním týmu. Pro mě by šlo o super způsob, jak dostat do nohou ostré kilometry," vysvětlil Kreuziger, který by měl poprvé startovat 18. července v Záboří na Strakonicku. „Dost možná se budu účastnit i večerních kritérií v Plzni na Lopatárně. Tohle ještě budu řešit s týmem. Alternativou je trénink za motorkou," přemítal Kreuziger.

Roman Kreuziger při slavnostním otevření prodejny Assos v Praze.

Assos

O závodním programu zatím nemá jasno. „Měl bych jet Tour de France a klasiky v Ardenách. Ale program bude definitivně až někdy v polovině června," nechtěl Kreuziger předbíhat. „Pro stáje půjde o velkou výzvu vyladit vše, aby se programy jednotlivých závodníků nekryly. Bude záležet i na strategii. Jeden z týmů už oznámil, že utvoří separátní skupiny jezdců i mechaniků, které budou cestovat mezi závody autem. A pokud by se někdo nakazil, stáhnout celou skupinu a budou mít jistotu, že nikoho dalšího v týmu nenakazili."