Nibali má novou chuť do závodění, touží po třetím triumfu na Giru

Jeden z nejúspěšnějších silničních profesionálů posledních let Vincenzo Nibali ujistil, že se ještě zdaleka nechystá do cyklistického důchodu. Pětatřicetiletý Ital, jemuž se podařilo během kariéry vyhrát všechny tři Grand Tours, uvedl, že nečekaná pauza kvůli koronaviru mu dodala novou chuť do závodění. Jezdit by mohl i po příští olympijské sezoně.