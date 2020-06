Fuksové si dali bratrský souboj, Synek nedojel

"Byla to pro mě premiéra na cyklistickém závodě, užil jsem si. Nemám ale techniku jako borci, co mě z kopce předjížděli jeden za druhým," uvedl Martin Fuksa v tiskové zprávě. "Od dvacátého kilometru už mě to bolelo fakt hodně. Jen jsem chtěl, abych neměl defekt, nechtěl jsem si nic udělat, abych v klidu dojel a mohl si odškrtnout, že to mám," prohlásil kanoistický šampion, který zaostal za vítězným Stoškem o hodinu a 20 minut.

"Úplně na začátku jsme jeli trochu výletně, pak jsme do toho šlápli. Chvilku jsem jel před Martinem, pak mě předjel a do cíle dojel o chvilku dřív než já," řekl Petr Fuksa, který začal se svým bratrem závodit i na deblkanoi.

Synek už myslí na jediný závod sezony

„Na závody jsem se moc těšil, protože na kole jezdím v rámci tréninku hodně, docela mi to chybělo. Seriál Kolo pro život mě baví, je skvělé, že se závody zase rozjely a všechno se vrátilo do normálu. Trať na Orlíku je super, překvapilo mě, jak je technická, pěkná, jelo se lesy, podél vody, moc se mi tady líbilo. Forma nebyla úplně nejlepší, ale jsem rád, že jsem zdravý, že jsem nespadl a nic si neudělal. Počasí bylo krásné, všem se tady líbilo," hodnotil Ondřej Synek.

„Teď už se budu soustředit na trénink, připravujeme se na jediný závod sezony, což je mistrovství Evropy někdy v polovině října. Těším se, že bude aspoň jeden závod, doufám, že to vyjde. Ještě šampionát nepotvrdili na sto procent, ale na devadesát by to mělo klapnout. Léto bude těžké, když ho ale přečkám a pořádně natrénuju, o to víc z toho budu těžit do dalšího roku na olympiádě v Tokiu," plánuje si Synek.

Na svoji disciplínu myslí i kanoisté. "Teď do neděle zůstáváme na Orlíku, takže si to tady projdeme, teda možná, pokud nebudu celou dobu ve wellness... Od pondělí začíná normálně kanoistický trénink, na přelomu července a srpna nás čeká mistrovství republiky, což bude zároveň nominace na zářijové mistrovství světa, které by mělo být," poukazuje Martin Fuksa.