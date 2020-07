Neuvěřitelná dominance! Čábelická si suverénní jízdou zajistila třetí titul v řadě

O vašem vítězství nebylo prakticky od úvodu závodu pochyb. Byl třetí titul nejsnadnějším v kariéře?

Vypadalo to jednoduše, ale zcela snadné to nebylo. Moje taktika byla jít do vedení hned od začátku. Trať v Peci mi hodně sedí. Je to vyloženě na výkonnost a rovněž hodně na techniku, člověk se se musí koncentrovat celou dobu. Vyhovuje mi odjet po startu a jet si svoje tempo. Jsem ráda, že taktika vyšla a mám mistrovský trikot na další rok.

Od kterého okamžiku jste si byla jistá, že vás nikdo nepředjede?

Až v posledním kole, protože když se na trati v Peci pod Sněžkou udělá chyba nebo přijde maličká krize, náskok mizí velice rychle. Je třeba maximální koncentrace. Až v posledním výjezdu na sjezdovku Javor jsem věděla, že mi titul žádná z holek nevezme.

Dodalo vám před šampionátem hodně klidu, když jste při úvodním díle Českého poháru v Touškově skončila druhá a porazila vás pouze Němka Terpstraová?

Já už na Šumavském poháru na Zadově, což byl vlastně úplně první závod po pauze zaviněné koronavirem, měla slušnou výkonnost. Pak se mi nepovedl maratonu v Mostu mojí chybou, i vystoupení na Orlíku při Kole pro život bylo jalové. Ale v Touškově jsem jela dobře, což byl náznak, že všechno děláme správně.

Jak velkou ránou pro sebevědomí bylo, když podmíněná nominace na olympijské hry do Tokia byla zrušená a o pozici jedničky musíte bojovat znovu?

Kdo ví, jestli olympiáda za rok bude. Nechci se k tomu upínat. Odložení her mi nepřidalo, to je jasné. Vlastně za necelé tři týdny měl být vrchol určitého cyklu, k němuž jsem vše směřovala. A najednou jsem kromě olympijských her přišla i podmíněnou nominaci. Ale to byla svým způsobem úleva. Alespoň nebudu muset celý rok potvrzovat, že jsem česká jednička. Možná mě to vlastně nakoplo.

Jitka Čábelická nenašla na trati přemožitelku

Radek Petrášek, ČTK

Série tří mistrovský titulů v řadě je výjimečná. Odměníte se něčím speciálním?

V neděli se postavím na start závodu do vrchu (směje se). V sobotu večer určitě vezmu celý tým na večeři. A uvidím, kolik budu mít v neděli sil, jestli třeba získám další medaili.

Máte jasno o dalším závodním programu?

Během příštího víkendu určitě pojedu maraton při Kole pro život v Berouně, pak zřejmě Trans Brdy. Šampionát v maratonu mi do programu nezapadá. Řešíme vše z týdne na týden. Zrušily se světové poháry ve Francii a ve Švýcarsku. A celé září bude najednou prázdné. Zjistili jsme, že budou nějaké závody v zahraničí, tak možná pojedeme ven. Ale rušení velkých akcí člověku moc nepřidá. Jsem ráda za každý závod, kde mohu být. Jenom trénovat a nevědět na co, není úplně příjemné.

Jitka Čábelická předvedla mimořádný výkon

Radek Petrášek, ČTK

Je hodně deprimující, když vidíte, jak se ruší velké závody v zahraničí?

Já jsem hlavně ráda, že se něco děje u nás v Česku a závodí se, ať už jde o Kolo pro život nebo jiné seriály. Máme alespoň nějakou náplň. Třeba v Německu je vše zastavené do konce srpna. V zahraničí je problém, že třeba v případě světového poháru ve Švýcarsku spočítali celý ansámbl potřebný pro pořádání včetně závodníků a jejich doprovodu na patnáct set lidí. Bez diváků. A to si nikdo asi nevezme na triko. Proto závody zrušili. Doufám, že alespoň světového poháry v Novém Městě se pojedou, byť třeba v osekané míře.