Bikera Kulhavého připravila o start na MČR pohmožděná žebra

Souboj olympijského šampiona z Londýna 2012 se současnou českou jedničkou Ondřejem Cinkem, jenž měl letos reprezentovat pod pěti kruhy v Tokiu, měl být hlavním tahákem sobotního programu republikového šampionátu. I proto, že od roku 2013 právě tito dva jezdci nepustili na domácí trůn nikoho jiného.

Jenže pětatřicetiletý Kulhavý na startu nečekaně chyběl. V pátek ráno si při pádu během tréninku v Beskydech poranil žebra. "Do něčeho jsem tam nalít, ani nevím, jak se to seběhlo. Byl jsem na rentgenu a sonu, ale naštěstí to není nic vážného, jen mám pohmožděniny," přiblížil Kulhavý pro server mtbs.cz.

Původně plánoval dorazit do Krkonoš už na závod štafet, který se jel v pátek. "V noci jsem pak spal dvě hodiny a blbě se mi dýchalo, nemohl bych podat stoprocentní výkon. Snad se dám do kupy na mistrák republiky v maratonu," řekl Kulhavý.