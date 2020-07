Van der Poel letos patrně oželí závody horských kol

Cyklistická hvězda Mathieu van der Poel měl letos jako hlavní cíl zlato v závodě cross country horských kol na olympiádě v Tokiu. Po odložení her a výrazném narušení celé sezony pandemií koronaviru ale nyní připustil, že se v tomto roce nejspíš mezi bikery neobjeví. Hodlá se soustředit hlavně na silniční závody.

Pětadvacetiletý Nizozemec se zdá být v posledních letech prakticky neporazitelný v cyklokrosu, ale čím dál víc se prosazuje rovněž na horském kole i na silnici. V květnu Van der Poel uvedl, že plánuje dál kombinovat všechny tři disciplíny až do olympiády v roce 2024 v Paříži. V nadcházejících měsících ale dostane podle všeho přednost silnice, na níž vyhlíží svůj debut na některém ze závodů Grand Tour.

Svou roli při jeho rozhodování sehrálo i nové datum mistrovství světa horských kol. Původně se mělo jet v červnu v německém Albstadtu, náhradním termínem je 5. až 11. říjen a jet se má v rakouském Leogangu. Během víkendu 10. a 11. října jsou však na programu rovněž velké silniční závody Amstel Gold Race a Gent-Wevelgem. A v kalendáři závodů Světového poháru horských kol zůstaly už pouze dva podniky v Novém Městě na Moravě.

"Závod Světového poháru v Les Gets by šel zkombinovat s novým silničním kalendářem, ale byl zrušen. Tenhle rok jdou proto horská kola mimo mě," řekl Nizozemec deníku Het Nieuwsblad. "Nechci pak jen odjet jeden závod někdy mezi těmi na silnici. Přeřadit na horská kola je pro mě nejtěžší a potřebuji na to alespoň nějakou přípravu," uvedl Van der Poel, mezi jehož týmové kolegy ve stáji Alpecin-Fenix patří od tohoto roku také český profesionál Petr Vakoč.