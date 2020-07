Milán-San Remo musí změnit trasu, z té původní zbylo 40 kilometrů

Již 111. ročník nejdelšího jednodenního závodu silničních profesionálů, který patří mezi jarní klasiky, se měl původně jet 21. března. Následně mu Mezinárodní cyklistická unie (UCI) vyhradila ve snaze o záchranu sezony, kterou výrazně narušila pandemie, sobotu 8. srpna. Z původní trasy o délce 299 kilometrů zůstane ale nakonec shodných jen posledních 40 kilometrů do San Rema. Trať se bude muset stočit z Milána více do vnitrozemí.

Při prázdninové špičce se očekává, že ve snaze o únik před horkem zamíří i přes přetrvávající pandemii na pobřeží stovky tisíc lidí. A i když má společnost RCS Sport, která závod organizuje, za sebou několik jednání, při nichž zástupce měst ujišťovala o bezpečném zajištění akce, obavy nakonec převážily. Představitelé měst se domnívají, že je nemožné silnice v této době uzavřít, odmítli proto vydat potřebná povolení.

Společnost RCS Sport je ale i přesto odhodlána závod uspořádat. Nová trasa má vést z centra Milána do oblasti Piemont a přes městečko Garessio a výstup na Colle di Nava postupně k pobřeží. Délkou 299 kilometrů by měl letošní ročník odpovídat obvyklé normě. Při dlouhé zneutralizované sekci z centra Milána by mělo být před závodníky přibližně sedm hodin v sedle.

"Snažili jsme se najít nějaké řešení pro všechny ty problémy, ale lokální starostové jednotlivých měst nám vysvětlili, že není způsob, jak to vyřešit. S ohledem na kritickou situaci a postavení starostů jsme museli jejich odmítnutí přijmout," vysvětlil pro italská média Pierangelo Olivieri, prezident provincie Savona.