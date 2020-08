Sagan pojede na Moravě. V pelotonu budou i mistři světa a rekordman v hodinovce

Světový rekordman v hodinovce, mistři světa z dráhy, vítěz etapy z italského Gira či česká hvězda, která se dokázala vrátit na výsluní po děsivém zranění. Startovní listina Czech Cycling Tour startující ve čtvrtek týmovou časovkou v Uničově a pokračující následně třemi etapami nabídne fanouškům cyklistiky parádně obsazený pelotonu. Nejlepší za dvanáct let existence.

Na startu bude celkem šest formací z World Tour: Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma, NTT Pro Cycling, Bahrain-McLaren, Sunweb a Bora-hansgrohe. V dresu prokontinentálního týmu Alpecin-Fenix se představí Petr Vakoč, který závod ovládl v roce 2015 ještě v barvách Deceuninck Quick Step.

Nechybí ani česká elitní stáj Elkov Kasper s Janem Bártou či Adamem Ťoupalíkem či český národní tým pod vedením Tomáše Konečného s Karlem Vackem, Petrem Kelemenem, Vojtěchem Sedláčkem či Danielem Turkem.

Hlavní hvězdou startovního pole je Belgičan Victor Campenaerts z NTT Pro Cycling, který se v posledních sezonách z mistrovství světa či Evropy v časovce jednotlivců pravidelně vracel s medailí, a navíc je rekordmanem v hodinovce. Duhové trikoty mistrů světa, byť z dráhových disciplín, v minulosti vozili Australané Luke Drubridge či Michael Hepburn z formace Mitchelton Scott.

V pelotonu je celkem pět borců, kteří absolvovali minimálně deset Grand Tour. Japonec Yukiya Arasiro z Bahrain Merida startoval na dvanácti třítýdenních etapových bitvách.

Američan Chad Haga oblékající dres SunWebu má na kontě deset zářezů z Grand Tour, přičemž bral jedno etapové vítězství (Giro 2019), jímž se může chlubit i Rakušan Lukas Pöstlberger (Giro 2017) z formace Bora-hansgrohe. V její sestavě pojede i trojnásobný slovenský šampion Juraj Sagan, bratr trojnásobného mistra světa Petra Sagana.

„Je to jen zlomek elity. Výčet skvělých cyklistů v pelotonu by byl nekonečný," láká fanoušky k trati Jaroslav Vašíček, promotér závodu z TTV Sport Group. „V posledních měsících nebylo dne, kdy by na trase nevznikl nějaký problém. V zoufalství jsme uvažovali o položení pětadvaceti metrů silnice na vlastní náklady, už jsme měli zajištěný buldozer i válec. Ale nakonec nám v obci Jičina vyšla vstříc místní pila, přes její dvůr projedeme," komentuje přípravy Vašíček.

Po čtvrteční týmové časovce přijde na řadu páteční etapa Prostějov-Uničov (193 km), v sobotu budou cyklisté bojovat na trase Olomouc-Frýdek Místek (206 km) a v neděli Czech Cycling Tour vyvrcholí etapou Mohelnice-Šternberk (172 km).