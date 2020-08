Hrozivý pád, vítěz bojuje o život! Za tohle by měl soupeř jít do vězení, hřímal šéf týmu

Horor v cílové rovině! Co chybělo, aby se po roce opakovala tragédie. Dojezd první etapy závodu WorldTour Kolem Polska v Katovicích skončil hrozivým pádem. V souboji o prvenství natlačil Nizozemec Dylan Groenewegen krajana Fabia Jakobsena před cílovou páskou k bariéře. Ten ji v plné rychlosti přeletěl a narazil do fotografa. Další jezdci popadali o převrhnuté zábradlí. Jakobsen bojuje v nemocnici o život.

"Je ve velkém ohrožení života. Ztratil hodně krve. Doufejme, že tento boj vyhrajeme. Nejbližší noc bude rozhodující," řekla polským médiím lékařka závodu Barbara Jerschinová.

Na zemi skončil i Groenewegen, který byl poté z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen. Těžké zranění utrpěl i sražený fotograf. Cílová rovinka skýtala obraz totální zkázy.

Závěr etapy všechny totálně ohromil. "Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení," řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere. Nehodou se podle polských médií bude zabývat příslušné státní zastupitelství.

Jakobsen byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice. Že by pokračoval, je prakticky nemožné. Je to teď pro něj boj o holý život. Šokovaná polská média přinášejí přání, ať to všichni účastníci děsivého pádu přežijí. Píše se o masakru.

Groenewegen, jezdec týmu Jumbo - Visma, po hrozivých momentech seděl sám v roztrhaném trikotu těsně za místem určeným pro dekoraci pro vítěze. Ceremonie byla zrušena. Nizozemec s nikým nemluvil a stále skrýval svou tvář v dlaních.







Zástupci Jakobsenova týmu již oznámili, že Groenewegena budou žalovat a chtějí, aby byl navždy vyloučen z cyklistiky.

Nikdo z policie nechtěl komentovat, zda by cyklista mohl být obviněn za způsobení hrozivého pádu. Policie však údajně pečlivě zajistila všechny stopy incidentu.

K nehodě paradoxně došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti.

Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.