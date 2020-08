Hrozně jsem si titul přál. Myslím, že ho chce mít každý, litoval Štybar

"Hrozně jsem si titul přál a myslím, že ho chce mít každý, každý chce vozit ten dres. Já pro to udělal maximum. Adam mě v tom spurtu překvapil, že ho jel až takhle dlouhý. Využil toho, že to klouzalo, jel ale spurt opravdu výborně, takže si ten titul absolutně zaslouží. Forma byla dobrá, prohrál jsem ve spurtu, tak to prostě je," řekl Štybar novinářům.

Ťoupalík se mu před rozhodujícím nástupem držel za zadním kolem. "Věděl jsem o něm, viděl jsem ho tam, věděl jsem, že čeká. Nečekal jsem, že pojede na tak dlouhý spurt, ale že pojede spíš až někde na dvoustovce. Možná jsem na to i trochu spoléhal, protože jsem byl na druhé pozici, lehce jsem mu zvolnil a chtěl, aby šel přede mě a jel spurt ze špice, ale on ho začal dříve než já. Když jsem viděl, že nastoupil, šel jsem hned po něm, ale zůstali jsme od sebe už stejně," popsal Štybar.

Jak už dříve přiznal, po předchozích šampionátech byl občas trochu rozladěný z taktiky týmu Elkov-Kasper, když se moc nepodílel na práci v čele závodu. Tentokrát ne. "Myslím, že letos vážně není důvod. Zazávodili jsme, udělali jsme ten závod těžký a byl to i skvělý trénink. Věděl jsem, že když už jsme tam zůstali takhle ve čtyřech pěti, tak Adam bude na ten spurt největší soupeř. Že když mu to takhle rozjeli, bude to padesát na padesát," připomněl Štybar.

"Když jsme tam byli v závěru se šesti klukama z Elkovu, tak to bylo trošku náročnější, ale už jsme jim také nechali trošku tu práci, aby si odvedli něco sami. Sem tam občas nastoupili a my jsme si to museli sjíždět. Pak to tam zase vyšlo pro ně tak perfektně, protože kdybych v tu chvíli nastoupil ještě předtím já, tak bych asi stejně nevyhrál spurt. Ale myslím, že to byl pěkný závod," dodal Štybar.

Ťoupalíkovi před vyhlášením vítězů upřímně gratuloval. "Říkal jsem mu jenom, že jel výborný spurt, že mě překvapil, že jel takhle na dlouhýho, že jsem to úplně nečekal. Pogratuloval jsem mu, že si ten titul zaslouží," přiblížil Štybar. Stejně jako on zářil Ťoupalík dříve hlavně mezi cyklokrosaři. "Vypadá to tak, že cyklokrosaři teď budou vládnout silnici. Asi budu muset jezdit víc krosů," smál se Štybar.

Zdeněk Štybar v dresu týmu Deceuninck Quick Step.

Při každém svém útoku se dočkal bouřlivé odezvy fanoušků. "Užil jsem si to. Možná, že to byla lepší atmosféra než na Tour de France, bylo to skvělý. Přišlo celkem dost diváků. A tím, že závody, které jsme jeli, byly bez diváků, tak bylo vážně příjemné, že tady těch fanoušků bylo tolik."

Se startem na nadcházející Tour de France zůstal nadále opatrný. "Zítra nebo pozítří musím na testy, tak jestli jsem tu nechytil covid, snad by to mohlo dopadnout dobře. Ale dokud nebudu na startu, vždycky to musíme brát padesát na padesát," uvedl Štybar.

První volný termín na test ale ve Všeobecné fakultní nemocnici našel na internetu až ve čtvrtek. "Snad se to nějak podaří zařídit, abych si zítra nebo v pondělí test udělal. Dnes ráno mi přišlo, že poslední test byl negativní, ale ASO (organizátor Tour) na to tlačí, aby bylo všechno pod kontrolou, tak mi dnes tým psal, že musím ještě na další," řekl Štybar.

Poslední by pak měl podstoupit ještě v Nice před startem 107. ročníku "Staré dámy". Účast v Mladé Boleslavi mu tým nezakázal. Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Deceuninck-QuickStep přiznal, že sám docela váhal. "Vím, že tady dost lidí není testovaných a v té bublině, ve které jsme dosud byli, byli všichni testovaní, takže nějaké riziko jsem přijal. Ale všude, kde jsem byl mezi lidmi, byly roušky, byl jsem opatrný," ujistil Štybar.