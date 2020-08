Cyklista Polman stihl objet Česko a Slovensko za osm dní

„Jedná se patrně o největší výzvu v kategorii ultra, jaká kdy na území Československa byla přijata. Průměrně jsem denně ujel přes 440 kilometrů a spal jen hodinu a 20 minut. Průměrná rychlost včetně všech zastavení, pauz a spánku vychází na 18,5 kilometru za hodinu. Dal jsem do toho všechno,“ uvedl Polman ve zprávě pro média.

Trasa nultého ročníku akce RACAS (Race Around Czechia & Slovakia) o délce přes tři a půl tisíce kilometrů připomínala ležatou osmičku. Vedla ze Vsetína směrem na sever okolo Česka, z jižní Moravy následně stoupal Pulman zpět do Vsetína, odkud pokračoval do Tater, a z jižního Slovenska se vrátil opět do Vsetína. Trať tak byla o výrazný kus delší, než kdyby jel pouze okolo hranic.

Čtyřicetiletý novopacký rodák má z minulosti bohaté zkušenosti z extrémních závodů, před absolvováním poslední výzvy ale cítil velký respekt. „Parametry trasy mi do žil vlévaly adrenalin, ale taky pořádnou dávku respektu. Bylo mi jasné, že to bude masakr. Taky klukům z našeho týmu (Ultra Paka Racing Team) se ale celá myšlenka líbila a zaujal je průkopnický duch celého projektu,“ uvedl Polman.

Za celou dobu spal v součtu jen necelých 11 hodin. Místy ho potrápilo počasí. Minimálně polovinu závodu bojoval s průtržemi, přeháňkami, ale i trvalejším deštěm. „Připadali jsme si jako zásilková služba vozící srážky. Kam jsme přijeli, tam začalo lejt. Mnohdy se jednalo o jediné místo skoro v celé Evropě,“ přiblížil Polman, který hned první den, kdy byl ještě plný sil, dosáhl na úctyhodná denní maxima 636 ujetých kilometrů a 7500 výškových metrů.

Po projetí Beskyd, rovin v oblasti Ostravské pánve, kopců Jeseníků, Orlických hor a nakonec i domácích Krkonoš se beze spánku přehoupl do dalšího dne a pokračoval do Jizerských hor. Na konci dne se potýkal i kvůli horší kvalitě silnic a nevlídnému počasí s potížemi, kdy mu otekla zápěstí a začala ho silně bolet.

Nakonec ale překonal všechny nástrahy. V Podunajské nížině s blížícím se koncem zavzpomínal na čtyřiadvacetihodinovku na Slovakiaringu, kde v roce 2016 zajel dosud platný český rekord: 911,68 km. Často už ho ale také přepadal mikrospánek. Ultramaraton dokončil po sedmi dnech a 23 hodinách.

„Jsem neskutečně dobitej. Asi jako nikdy. Bylo to opravdu hodně těžký. Trasa sama o sobě je náročná, navíc určitě polovinu závodu jsme zmákli v deštích. Co mě ale nejvíc popravovalo, byly noční studené mlhy. A taky horší silnice, které odrovnaly moje zápěstí. Udělal jsem velkou chybu, že jsem galusky dřív nepodhustil. Jsem ale rád, že jsem udržel motivaci a objel celou trasu v závodním režimu. Sama o sobě je krásná a skýtá potenciál pro velký mezinárodní ultracyklistický závod,“ řekl Polman.

Zkušený vytrvalec má na této scéně ultra závodů několik úspěchů. Loni v červnu například dokončil ultramaraton Race Across America (RAAM) o délce 5000 kilometrů v limitu pouhých 12 dnů, a to jako teprve třetí Čech v osmatřicetileté historii závodu.