Cyklistický tým Bora odřekl start kvůli viru, další testy nákazu nepotvrdily

"Ten jezdec byl během dne znovu testován a vyšel negativně. Také všichni ostatní cyklisté a spolupracovníci byli okamžitě zkontrolováni a všechny výsledky byly negativní. Dá se tedy předpokládat, že se předtím jednalo o falešně pozitivní výsledky testu," uvedl tým v prohlášení.

Šéf stáje Ralph Denk by proto uvítal změnu testovacích procedur. "Je známo, že tyto PCR testy mají jisté procento chybovosti a mohou tedy vykazovat falešně pozitivní výsledky. To by nebyl takový problém, pokud by bylo možno případný pozitivní nález okamžitě přezkoušet," uvedl s tím, že u dopingových testů jsou právě z těchto důvodů analýzy vzorku A a B.

Možnou nákazu vedení stáje zjistilo dnes ráno a okamžitě zareagovalo odhlášením týmu. Všichni jeho členové, kteří byli v přímém kontaktu s jezdcem, šli do izolace. Podezřelý cyklista byl asymptomatický.

Bretagne Classic se účastnil i Josef Černý ze stáje CCC, závod nedokončil.