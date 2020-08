Cyklista Řepa dojel na ME třetí v silničním závodě do 23 let

Český cyklista Vojtěch Řepa vybojoval na mistrovství Evropy bronz v silničním závodě jezdců do 23 let. Šampionem se stal Nor Jonas Iversby Hvideberg, dvacetiletého Řepu porazil ještě Anthon Charmig z Dánska. Ilustrační foto. Jaroslav Svoboda, ČTK Řepa se na šampionátu ve francouzském Plouay postaral o druhý medailový úspěch pro českou výpravu. Navázal na titul juniora Mathiase Vacka v časovce a v kategorii mužů do 23 let se stal prvním českým medailistou od roku 2013, kdy získal v silničním závodě stříbro Petr Vakoč. O jediný další cenný kov se v roce 2005 postaral tehdejší šampion František Raboň. Český mistr do 23 let z nedávného závodu v Bánovcích nad Bebravou Řepa byl v závěrečných kolech 136,5 kilometru dlouhé trati součástí skupinky uprchlíků. Ve finiši v silném dešti sice s dvousekundovou ztrátou hleděl na záda Seveřanů spurtujících o titul, ale o sekundu udržel třetí místo před finišujícím pelotonem. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Plouay (Francie): Muži do 23 let (136,5 km): 1. Hvideberg (Nor.) 3:11:17 2. Charmig (Dán.) stejný čas 3. Řepa (ČR) -2 ...26. Otruba (ČR) -4 28. Petr Kelemen (ČR) -4 62. Klabouch (ČR) -30 Babor (ČR) nedokončil T. Bárta (ČR) nedokončil. 13:00 ženy elite (109,2 km). ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru »