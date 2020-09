Bidon připravil Alaphilippa o vedení. Yates místo do sprchy musel pro žlutý trikot

„Nemám pocit, že jsem udělal něco špatného, ale je nezpochybnitelné, že jsem si vzal občerstvení v nepovolené zóně," pokrčil smířlivě rameny Julian Alaphilippe.

Co přesně se v průběhu středeční rovinaté etapy stalo? Miláček domácího publika si 17,1 kilometru před cílem vzal láhev s vodou od týmového kolegy. Jenže podle pravidel Mezinárodní cyklistické federace je něco takového na posledních dvaceti kilometrech etapy nepřípustné. Alaphilippe tak dostal pokutu 200 švýcarských franků, mnohem více jej však zabolela dvacetivteřinová penalizace. Do té doby druhý Adam Yates ztrácející čtyři vteřiny se tak pohodlně posunul do čela závodu.

„Byla to velmi dlouhá a velmi nudná etapa s velmi nervózním finále. Musel jsem zůstat soustředěný, abych obhájil dres a pokusil se vyhrát etapu se Samem Bennettem, což se nepovedlo, ale bude mít zelený trikot lídra bodovací soutěže, což je dobrá zpráva. Chyboval jsem, ale nemá smysl to dál řešit. Zítra budu znovu bojovat jako každý den," ujistil Alaphilippe po etapě.

Nový lídr Tour de France Brit Adam Yates.

ChristophePetit-Tesson, ČTK/AP

„Nejde o způsob, jímž by kdokoliv z pelotonu chtěl skočit do žlutého trikotu," uvedl pro cyclingnews.com Adam Yates z týmu Mitchelton Scott, jenž vede nyní o tři vteřiny před Rogličem. „Můj cíl, přestože pojedu jako lídr, se nijak nemění. Jsem na Tour, abych se pokusil vyhrát maximálně množství etap. To je větší priorita než celkové pořadí," usmál se Yates, jehož kamery v cíli zachytily, jak vede debatu právě s Alaphilippem.

„Zeptal jsem se, co se stalo, protože dvě minuty před naší konverzací mi řekli, že musím jít na ceremoniál. Já už jsem byl a autobuse a chystal se do sprchy, když mi oznámili, abych se vrátil," usmál se osmadvacetiletý Adam Yates, který v příštím roce bude oblékat dres týmu Ineos.