Triumf za odvahu! Lucenko na Tour vypálil favoritům rybník

Sedmadvacetiletý jezdec stáje Astana Lucenko se oddělil z původně osmičlenné skupiny uprchlíků, která vyrazila do úniku brzy po startu, a do cíle na vrcholu Mont Aigoual ve výšce 1560 metrů nad mořem dojel s neohroženým náskokem.

Místo k útoku si vybral už při obhlídce trasy, nastoupil v nejprudším místě stoupání do průsmyku Col de la Lusette zhruba 20 kilometrů před cílem. "V té nejstrmější pasáži jsem do toho dal všechno. V hlavě jsem byl přesvědčený, že to dokážu," řekl Lucenko, jenž se na Tour radoval z etapového vavřínu jako druhý Kazach v historii po Alexandru Vinokurovovi.

Osamocený Alexej Lucenko v závěrečných stovkách metrů 6. etapy Tour de France.

Stephane Mahe, Reuters

Za Herradou svedl úspěšný souboj o třetí místo Greg van Avermaet, belgický týmový kolega Jana Hirta ze stáje CCC porazil Američana Neilsona Powlesse. Za Lucenkem oba zaostali o dvě a čtvrt minuty.

Vítěz jako by svému etapovému triumfu ani nemohl uvěřit.

Sebastien Nogier, ČTK/AP

Všichni favorité na celkové pořadí se dnes drželi pohromadě a do cíle dojeli v hlavním pelotonu se ztrátou téměř tří minut na Lucenka. Nástupem v samém závěru získal sekundu na soupeře Alaphilippe, jenž byl klasifikován na pátém místě. V celkovém pořadí zůstal s patnáctisekundovým mankem na 16. příčce.

Yates, jenž dojel desátý, dál vede o tři sekundy před Primožem Rogličem, třetí Tadej Pogačar ztrácí sedm sekund.

Profil 6. etapy Tour de France.

Čeští cyklisté Hirt a Roman Kreuziger, kteří nemají ambice na umístění v celkovém pořadí, dojeli až za hlavním polem. Hirt ztratil na 65. místě téměř jedenáct minut, Kreuziger nabral na 120. příčce bezmála 27 minut.

V pátek peloton čeká rovinatá 168 kilometrů dlouhá etapa z Millau do Lavauru. Cyklisty na ní čekají jen dva vrcholy třetí a jeden čtvrté kategorie, ke slovu by se tak opět mohli dostat spurteři v hromadném dojezdu.

Alexej Lucenko, vítěz 6. etapy Tour de France.

Christophe Ena, Reuters