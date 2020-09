Van Aert dospurtoval pro druhý triumf na letošní Tour. Pogačar ztratil třetí místo

Belgický cyklista Wout Van Aert si připsal druhý triumf ve 107. Tour de France, dva dny po triumfu v páté etapě ovládl finiš velké skupiny v závěru sedmého dílu závodu před Norem Edvaldem Boassonem Hagenem. Peloton čekalo z velké části rovinatých 168 kilometrů z Millau do Lavauru.

Celkově dál před víkendem v Pyrenejích vede Brit Adam Yates o tři vteřiny před Slovincem Primožem Rogličem, o devět sekund zpět je Francouz Guillaum Martin.

Boční vítr a vysoké tempo jezdců týmu Bora-hansgroghe přispěly k tomu, že se peloton i přes rovinatou trať rozdělil a v hlavní čtyřicetičlenné skupině chyběli někteří z favoritů. Největším poraženým dne byl mladý Slovinec Tadej Pogačar, jenž klesl z celkového třetího místa na šestnácté.

Profil 7. etapy Tour de France

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert potvrdil roli velkého adepta na etapové vítězství a ve spurtu triumfoval. Slovák Peter Sagan se kilometr před cílem dostal do výhodné pozice. Na kýžené první vítězství na letošní Tour ale nedosáhl, skončil třináctý.

Druhá skupina s Pogačarem, Mikelem Landou či loňským vítězem Gira d'Italia Richardem Carapazem přijela do cíle s odstupem 1:21 minuty. Byl v ní i Roman Kreuziger, jenž zaznamenal 56. místem svůj nejlepší výsledek na letošní Tour. Druhý Čech Jan Hirt skončil s téměř šestnáctiminutovou ztrátou na předposlední 171. pozici.

O víkendu by mohlo dojít ke změnám v celkovém hodnocení po soubojích vrchařů v Pyrenejích. V sobotu čeká na cyklisty z Cazéres-sur-Garonne do Loudenvielle 141 kilometrů přes dvě stoupání první kategorie a jeden výstup nejvyšší kategorie. V neděli je na trase z Pau do Laruns dalších pět vrchařských prémií.