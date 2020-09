Tour z ptačí perspektivy. Máte oko sokola a najdete lídra?

Letecké záběry krás francouzské krajiny od mořských pobřeží po horské velikány, města i vesničky, památky, roztodivné lidové výtvory a obří obrazce s tématem Tour. To jsou výjevy, které televizním divákům zprostředkovávají záběry z helikoptér vznášejících se v letové hladině do 150 metrů a bez nichž si dnes asi nikdo přenos z Tour ani neumí představit.

My jsme se spolu s členy týmu We Love Cycling, který podporuje hlavni partner Tour de France Škoda, na palubě vrtulníku vznášeli nad pelotonem ve dvojnásobné výšce nedaleko proslulého skalního mostu Pont d'Arc a malebným kaňonem říčky Ardèche. Hada elitních cyklistů planety jsme tak měli možnost vidět z perspektivy vskutku ptačí a vy si můžete podobně jako my zkusit vykoukat oči při hledání majitele žlutého trikotu, jímž byl čerstvě Adam Yates.