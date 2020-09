Bezlepková pizza, salát a žádní novináři. Věřím, že se z útlumu proberu, vzkazuje Kreuziger z Tour de France

Byl pondělní volný den na Tour de France dramaticky odlišný proti ročníkům, kdy nebyl závod poznamenaný koronavirem?

Zásadně. Autem jsme dojeli na testy na koronavirus, výsledky budeme mít v úterý. Bylo to perfektně zorganizované. Nepotkali jsme se vůbec s nikým, odevzdali vzorky a zase se vraceli na hotel. Ve srovnání s minulými ročníky šlo o výrazně klidnější volný den, protože se nesmíme s nikým stýkat. Žádní manažeři, žádní novináři. Tiskové konference byly buď online, nebo jsme rozhovory poskytovali po předchozím zaslání otázek prostřednictvím zvukových záznamů.

Jsou nařízení související s ochranou proti koronaviru hodně svazující?

Klíčové je, abychom zůstávali ve vytvořených pomyslných bublinách a nepotkali se během Tour s nikým z vnějšího světa, čímž eliminujeme riziko nákazy. Jinak jde o standardní proces. Prakticky neustále, pokud nesedíme na kole, si dezinfikujeme ruce a nosíme masky. S nikým kromě týmu se nestýkáme. Všechny stáje se z mého pohledu chovají velmi zodpovědně. Organizátoři dělají velký kus práce, aby peloton dojel do Paříže.

Roman Kreuziger během letošní Tour de France.

Facebook Romana Kreuzigera

Jak jste prožil pondělí vy osobně?

Dopřál jsem si luxus v podobě devíti hodin spánku, což se normálně při etapě nepodaří. Potřeboval jsem si odpočinout. Ani jsem nesednul na kolo. Tak jsme se domluvili s trenérem. Právě spánek a jídlo jsou nejdůležitějším faktorem Tour. K obědu jsme si dali tudíž bezlepkovou pizzu a salát. Sice nás čekají dvě rovinaté etapy, ale jakékoliv gramy navíc jsou nežádoucí.

V průběžném pořadí jste po devíti etapách sto třináctý se ztrátou přes dvě hodiny, nejlépe jste finišoval šestapadesátý. Můžete přiblížit vlastní rozpoložení?

Jsem šťastný, že jsem přečkal úvodních devět etap bez pádu. Nyní uvidíme, jak to půjde dál. Nejsem v ideálním rozpoložení.

Jste zklamaný, že se nepodařilo formu na jubilejní desátý start na Tour vyladit?

Nevzdávám se. Když člověk nemůže, tak musí přidat... Pokud to jde, snažím se být prospěšný klukům z týmu do okamžiku, kdy je to nutné. A pak prostě dokončit etapu tak, abych vydal co nejméně energie. Věřím, že se z útlumu proberu a v druhém i třetím týdnu Tour budu vidět.

Jaké jsou ambice vaší formace NTT pro zbývajících dvanáct etap?

Je samozřejmě nepříjemné, že jsme přišli o Giacoma Nizzola, úřadujícího italského šampiona a mistra Evropy. Tour de France je pokaždé těžká. A letošní ročník mimořádně. Jak se nezávodilo dlouhé měsíce, tak se občas vyjeví nějaké skryté zranění nebo problémy, které donutí závodníka odstoupit. Dvakrát jsme byli blízko etapovému prvenství. Nizzolo byl třetí ve třetí etapě, Boasson Hagen druhý v sedmé etapě. Věřím, že do konce závodu ještě budeme v loterii o výhru mezi sprintery a týmu se podaří vyhrát etapu.

Jak sledujete bitvu o žlutý trikot, která se odehrává mezi Rogličem, Bernalem a Pogačarem?

Z mého pohledu určitě nejde jen o boj Ineosu v podobě Bernala a Jumba zastoupeného Rogličem. Jeho slovinský krajan Pogačar jede skvěle. Výborně se zatím ukazují i kluci z Treku či Cannondalu. Pro fanoušky je to hodně napínavé. Tour je v mých očích pokaždé jednadvacet závodů, každý se svým příběhem. A letos se to potvrzuje.