Drama ve finiši! Sagan po strkanici dojel druhý, vyhrál Ewan

Slavná cyklistická Tour de France pokračovala dnes 11. etapou z Châtelaillon-Plage do Poitiers. Ve finiši velké hlavní skupiny vyhrál Ewan, slovenský rychlík Sagan skončil druhý, doplatil na to, že dlouho zůstával zavřený, dostal se do strkanice s Van Aertem, třetí dojel Ir Bennet.