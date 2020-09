Na trofej z Tour si dva roky počkal. Na to, co bylo před deseti lety, nemyslím, říká Schleck

Co pro vás znamená Tour de France?

Nebál bych se výrazu životní láska. Vnímal jsem ji od šesti let, sledoval ji, snil o ní. Když jsem se stal profesionálem, doufal jsem, že ji jednou pojedu. A když se sen splnil, tak jsem na ní zažil druhá místa i vítězství a pád, který mi ukončil kariéru.

V letošním složitém roce je Tour první opravdu velkou akcí, kterou se podařilo uskutečnit. Vnímáte to tak?

Ukazuje to, že jde o skutečně silnou značku. Máme 107. ročník a zatím se Tour nejela jen v případě války. Možná je to Olymp celého sportu, protože co je větší? Čísla to ukazují. Jde o nejnavštěvovanější sportovní událost roku, až na mistrovství světa ve fotbale a olympiády. Jenže ty se nekonají každý rok.

V kronice cyklistického Olympu jste zvěčněný jako vítěz z roku 2010. Trofej jste ale obdržel až o dva roky později po uzavření dopingové kauzy původního vítěze Alberta Contadora. Jak bylo těžké tento vývoj přijmout?

Pro mě to tehdy byla hlavně velká ekonomická ztráta. Nejde jenom o prize money, ale podepisoval jsem nový kontrakt a jako vítěz Tour bych si mohl diktovat úplně jiné podmínky. Jsem rád, čeho jsem dosáhl, ale samozřejmě bych raději přebíral trofej už v Paříži.

Vaše kariéra se uzavřela v pouhých 29 letech roce 2014 po zranění kolene při pádu na Tour. Chybí vám cyklistika? Někteří vaši souputníci stále jezdí...

Ano i ne. Byl bych šťastný, kdybych mohl závodit, ale současně jsem šťastný, že jsem z toho kolotoče vypadl. Už jsem se v životě posunul dál. A když vidím tu šílenou dřinu, tak jsem rád, že už to nemusím dělat.

Bylo těžké strávit tak náhlý konec?

Je to svým způsobem ztráta identity. Byl jsem Andy Schleck, který vyhrál Tour. A když jsem skončil, bylo všechno najednou pryč. Potřeboval jsem čas a chvílemi to bylo velmi složité. Ale taky vzrušující.

Jak si užíváte život po profesionální cyklistice?

Jsem pořád stejný člověk, jediná věc, která se změnila, je mé zaměření. Jinak uznávám stejné hodnoty a stejná pravidla. Mám obchod s koly, organizuji závody, všechno, co dělám, se nějak cyklistiky týká. A moc nepřemýšlím nad tím, co bude zítra, nebo co bylo před deseti lety.