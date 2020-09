Boroš byl den po pohárovém vítězství druhý v Holých Vrších

V Holých Vrších se na rozdíl od rozbahněné Mladé Boleslavi jelo prakticky na suché trati, na níž předvedl sólovou jízdu Belgičan Lander Loockx. Soupeřům ukázal záda hned v prvním kole, a protože jeho pronásledovatelé nespolupracovali, dojel si pro výhru s pohodlným náskokem 16 sekund před Borošem.

"Dnes to na vítězství nebylo, neměl jsem tak dobré nohy jako včera. Loockx za to vzal hned od začátku a odjel nám všem. Kluci spolupracovat nechtěli, vše nechávali na mně a sám jsem na to se na něj dotáhnout neměl. Celkově ale víkend mohu hodnotit kladně, první a druhé místo je na úvod sezony dobré," řekl Boroš, za nímž dojel třetí s odstupem 13 sekund Francouz Antoine Benoist.

V závodě žen zopakovala sobotní vítězství Italka Sara Casasolová. Na stupně vítězů ji doprovodily dvě domácí závodnice, jež se spíše specializují na horská kola - Štěpánová a Tereza Tvarůžková. Šestá skončila na trati plné těžkých stoupání Pavla Havlíková.