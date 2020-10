Do kopců jsem letěl, ale ve sjezdech ztrácel, litoval Cink

O něco spokojenější s vlastním výkonem než s umístěním na devátém místě byl po závodě Světového poháru v cross country horských kol na okruhu ve Vysočina Areně český biker Ondřej Cink. Devětadvacetiletý účastník Tour de France 2017 měl pocit, že kdyby zvládal lépe sjezdy, mohl by pomýšlet ještě o dost výše.

"Jsem hodně spokojený se svým výkonem, bohužel tahle uklouzaná trať mi nesedí. Hodně jsem ztrácel ve sjezdech, což byla dnes moje hlavní slabina. V kopcích tam ten výkon ale byl. Zdálo se mi, že i bez těch diváků jsem letěl. S tím jsem vážně moc spokojený," pochvaloval si Cink v rozhovoru s novináři.

Příležitost k dalšímu kroku vzhůru bude mít loni pátý muž novoměstského závodu na stejném místě v neděli, kdy se bikerská špička utká znovu. "Teď jen doufat, že do neděle bude trochu víc svítit sluníčko a při tom dalším závodě tady se bude spíš prášit," přál si Cink.

Přestože ze zatažené oblohy nepršelo, podmínky na trati byly náročné. "Ty kořeny jsou dnes úplně jiné v porovnání s tím, jak vypadaly včera, když jsme tady na trati trénovali. Jak se závodilo od rána, tak se to zcela změnilo. Kořeny jsou hodně obnažený a právě ty úplně bez kůry jsou potom jako led. Tam to chce mít opravdu dobrou stopu. A já si s tím nevěděl moc rady," připustil Cink.

Čtyři závody v šesti dnech

V hodně atypické sezoně absolvují závodníci včetně short tracku čtyři závody v šesti dnech. Jde přitom o jediné závody SP, které nakonec přes všechny obtíže zůstaly zachovány. Nabitý program na Vysočině je tím o to důležitější, že už v příštím týdnu se v rakouském Leogangu pojede o medaile při mistrovství světa.

Český závodník Ondřej Cink (vpravo) a Titouan Carod z Francie (vlevo).

Libor Plíhal, ČTK

"Uvidíme, jak to bude nakonec těžké to všechno absolvovat. Každopádně hned zítra nás čeká zase short track, což si myslím, že bude z celého toho týdne asi ta nejhorší kombinace s dnešním závodem. Pak v sobotu máme k dispozici alespoň ten jeden volný den. Uvidíme, jak to bude vypadat," nechtěl předjímat Cink.

Nijak speciálně se ale s ohledem na náročnost tohoto týdne nepřipravoval. Jeho situace se paradoxně akorát zkomplikovala. "Ani ne, nic zvláštního navíc... Bohužel je to naopak - dokonce i můj osobní fyzioterapeut (Pavel Brynda) je nemocný, takže tady se mnou není a já si musím poradit teď sám s tím, co je. Třeba nějakou masáž zařadím. Musím se s tím prostě nějak poprat," uzavřel Cink.