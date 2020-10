Van der Poel po úniku v poslední den vyhrál BinckBank Tour

Po páteční časovce ztrácel Van der Poel 17 sekund na jiného Dána Madse Pedersena, který vedl. Nakonec slavil vítězství s náskokem osmi sekund. Cílem poslední etapy projel o čtyři sekundy trojicí nejbližších pronásledovatelů.

"Neuvěřitelné, že jsem vyhrál. Od začátku jsem na vítězství myslel, ale po včerejší časovce jsem tomu moc nevěřil," řekl nizozemský šampion, který byl v časovce pátý. V dnešní etapě ujel ze skupiny uprchlíků 50 km před cílem při výjezdu na Muur, i když to neměl v plánu. "Bylo to moc brzo, ale ve skupině se nespolupracovalo, tak jsem se rozhodl jet. Najednou jsem byl sám. Do cíle bylo daleko, ale nakonec jsem hrál vabank," prohlásil po prvním letošním triumfu v etapovém závodu.

Zdeněk Štybar obsadil v celkovém pořadí akce elitního seriálu WorldTour 23. místo se ztrátou téměř tří minut.

Závod po belgických a nizozemských silnicích měl oproti plánu pouze čtyři etapy. Středeční časovka byla zrušena kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Nizozemsku.