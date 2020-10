Wackermann má po pádu na Giru zlomený nos, a možná i obratle

Zlomeným nosem, potlučeným obličejem a otřesem mozku skončil pro italského cyklistu Lucu Wackermanna pád v dlouhé cílové rovině čtvrté etapy Gira d'Italia. Osmadvacetiletý jezdec byl po nárazu do ochranných bariér, které se mu dostaly do cesty poryvem větru způsobeným helikoptérou, v bezvědomí. Wackermanna převezli do nemocnice v Messině, kde se podrobí dalšímu vyšetření kvůli podezření na zlomeninu v oblasti bederní páteře.