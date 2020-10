Dráhaři do 23 let mají stříbro z ME v týmovém sprintu

Čeští dráhoví cyklisté Matěj Bohuslávek, Martin Čechman a Jakub Šťastný získali na mistrovství Evropy jezdců do 23 let stříbro v týmovém sprintu. Sestava Dukly Brno nestačila na otevřeném velodromu v italské Fiorenzuole pouze na Rusko. Čeští sprinteři patřili k favoritům na medaile a v kvalifikaci byli nejrychlejší. Ve finále zajeli čas 1:12,748 a zlato jim uniklo o 116 tisícin sekundy. Na cenný kov nedosáhly jejich kolegyně Veronika Jaborníková, Sára Kaňkovská, Veronika Bartoníková, které byly v týmovém sprintu žen do 23 let ve finále s velkým odstupemm čtvrté. Těsně pod stupni vítězů skončil také junior Štěpán Široký ve scratchi. Pidcock má z MS horských kol druhé zlato, čeští bikeři neuspěli