Bahno a drsné pády poznamenaly mistrovství světa horských kol

Účastníci letošního mistrovství světa horských kol v rakouském Zell am See to neměli vůbec jednoduché. Tratě byly kvůli sobotnímu nočnímu dešti značně rozbahněné. Asi nejvíce tato skutečnost postihla jezdce v disciplíně downhill, a diváci tak byli svědky několika krkolomných pádů. Na to, jak to na salcburském kopci nedaleko Leogangu vypadalo, se můžete podívat ve videu níže.