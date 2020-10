Naděje na triumf zmařil Vivianimu motorkář. Okamžitě dostal padáka!

Doufal, že konečně naplní sen o etapovém triumfu. Ital Elia Viviani z formace Cofidis při domácím Giru zatím nedokázal utnout letošní čekání na vítězství. I proto všichni parťáci během středečního dějství v průběhu etapy dělali, co mohli, aby účastníkovi dvanácti Grand Tour pomohli k úspěchu. Jenže snahu všech včetně samotného spurterského mága zmařil motorkář, který Vivianiho srazil.

Zbývalo třicet dva kilometrů do cíle etapy, když se na kruhovém objezdu uprostřed pelotonu zjevila motorka patřící do konvoje Gira. Řidič motocyklu zastavil, když se však přiblížil velice pomalu jedoucí Viviani, motorka se nepochopitelně rozjela a vrazila do zadního kola cyklisty. Viviani šel k zemi (na videu v čase 0:11) a musel čekat na doprovodné vozidlo, protože potřeboval nový bicykl.

Olympijský vítěz v omniu z Ria 2016 dramaticky ztratil, protože na čele už tou dobou do pedálů pro své spurtery tlačili závodníci týmů Lotto Soudal a Groupama FDJ. Parťáci sice dokázali Vivianiho vrátit do hlavního pole, ale vítěz pěti etap z Gira v letech 2015 a 2018 už neměl na finiš dostatek sil a cílem projel desátý.

Slabou útěchou pro něj může být fakt, že neopatrný motorkář za svůj nepochopitelný manévr dostal pokutu 500 švýcarských franků a pro porušení předpisů týkajících se pohybu doprovodu během závodu byl z letošního Gira vyloučen.